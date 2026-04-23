Bankinter inauguró la temporada de presentación de resultados de la banca correspondientes al primer trimestre 2026 y lo hizo con un beneficio neto de 291 millones de euros, lo que representa un 7,6% más que en el mismo periodo del año anterior, registrando así su mejor trimestre histórico. “El Grupo Bankinter inicia el ejercicio 2026 con un crecimiento rentable y equilibrado del negocio, una mejora de los márgenes y una mayor diversificación de los ingresos en todas las geografías en las que opera”, explicó la entidad en la nota que acompaña el balance de los tres primeros meses del año. “Esta evolución”, siguió, “se apoya en un modelo diferencial, un balance de alta calidad y una estricta disciplina en costes y riesgo que se refleja en la fortaleza de los principales indicadores, como la eficiencia, la solvencia, la rentabilidad y la calidad del activo”. Con todo, y si bien la mayoría de los analistas confirman que los resultados están en línea con lo esperado, incluso por encima de las expectativas en algunas áreas, la Bolsa recibió las cuentas del banco con una caída. A primera hora de la tarde la acción de la entidad naranja se desvaloriza un del 2,57%. Así las cosas, el margen bruto, que agrupa la totalidad de los ingresos, se sitúa en 779 millones de euros, un 6,5% más, gracias al buen comportamiento de las comisiones, en su mayor parte procedentes de servicios transaccionales o de asesoramiento y gestión de activos. En tanto, el margen de intereses crece un 5,5% respecto al del primer trimestre del año pasado, hasta alcanzar los 570,6 millones de euros, situándose por encima de los cinco últimos trimestres. Las comisiones percibidas alcanzan los 257 millones de euros, un 9,9% más, siendo especialmente significativas las procedentes de los servicios de gestión de activos y brokerage, 146 millones de euros, que crecen un 18,1% gracias a una mayor actividad en esos negocios. De igual forma, la ratio de capital CET1 concluye el trimestre en el 12,96%, muy por encima del mínimo exigido a Bankinter por el Banco Central Europeo (BCE), que a marzo de este año es del 8,47%. También los datos de morosidad y de cobertura muestran la solidez del modelo de negocio de Bankinter. La ratio de mora se sitúa en el 1,92%, inferior en 23 puntos básicos a la de hace un año, y con un índice de cobertura del 69,5%. Al cierre del trimestre la ratio de eficiencia se sitúa en un 35,4%. Los activos totales del Grupo se sitúan en 136.678 millones de euros, lo que significa un alza del 10,4% frente al mismo periodo del año anterior. En tanto, la cartera crediticia alcanza los 84.723 millones, con un incremento del 4,9%. Por su parte, los recursos controlados de clientes crecieron un 7,3% más, alcanzando los 154.044 millones de euros. Dentro de ellos, vuelve a ser significativa la buena evolución de los recursos gestionados. De acuerdo al banco, vuelve a ser significativa la buena evolución de los recursos gestionados fuera de balance (fondos de inversión propios y ajenos, fondos de pensiones, gestión patrimonial, SICAVs e inversión alternativa), los cuales suman 69.124 millones, con un crecimiento del 17%. En cuanto a los recursos minoristas, fundamentalmente cuentas y depósitos, se mantienen en cifras comparativamente estables frente al año anterior, esto es, 84.920 millones de euros. Así, el volumen de negocio se sitúa al 31 de marzo de 2026 en 238.767 millones de euros, y es un 6,5% superior al del mismo trimestre de 2025. España sigue siendo, con diferencia, el mercado con mayor volumen de actividad para el Grupo Bankinter, con un balance de 69.000 millones de euros en inversión, un 3% más; 77.000 millones en recursos minoristas de clientes; y unos recursos gestionados fuera de balance más activos bajo custodia que crecen un 15%, hasta los 145.000 millones. El resultado antes de impuestos de Bankinter España fue un 10% superior al del mismo periodo de 2025, y se sitúa en 342 millones de euros. En Portugal, Bankinter logró un balance saneado, rentable y cada vez más equilibrado. La cartera de crédito suma actualmente 11.000 millones de euros, un 9% más que en el primer trimestre de 2025. Los recursos de clientes crecen un 10%, hasta los 10.000 millones; mientras que los recursos gestionados fuera de balance y activos bajo custodia lo hacen en un 27%, hasta los 12.000 millones. El margen bruto de Portugal asciende a 96 millones, un 7% más; y el beneficio antes de impuestos se sitúa en 56 millones, similar al del primer trimestre de 2025. En Irlanda, Bankinter gestiona una cartera de inversión de 5000 millones de euros, que crece un 23% en el periodo, con una exigua ratio de morosidad del 0,3%. Dentro de esta cartera, 4.000 millones son hipotecas, que crecen al 27%, y el resto es cartera de consumo, que observa un crecimiento del 8%. Banca de Empresas presenta un crecimiento sólido que le permite seguir ganando cuota de mercado. La inversión crediticia de esta actividad alcanza los 37.500 millones de euros, con un alza del 8% sobre el mismo trimestre de 2025. Dentro de esta inversión crediticia en empresas de Bankinter, el Negocio Internacional sigue siendo un motor fundamental, concentrando 12.000 millones de esa cartera, con un incremento del 17% en el año. En lo que hace a banca comercial destaca la reducción del negocio hipotecario en España, que se redujo respecto a los tres primeros meses del mismo lapso de tiempo de un año atrás. Así y todo, el patrimonio gestionado por el banco cerró el trimestre en 155.000 millones de euros, un 13% más que en 2025. En el negocio de gestión de activos, el mayor volumen corresponde a los fondos de inversión, tanto propios como de otras gestoras comercializados por el banco. En fondos de inversión propios la entidad suma un volumen de 20.107 millones de euros, con un crecimiento del 21%; mientras que los fondos de terceros ascienden a 29.419 millones, con un 18,8% de crecimiento en el periodo. Los fondos de pensiones cierran el trimestre en 5020 millones de euros, con un crecimiento del 14,2%. La gestión patrimonial y sicavs alcanza una cifra de 9360 millones, 14.5% más. Y la inversión alternativa concluye el periodo con un patrimonio de 5218 millones. En cuanto a las carteras de valores custodiados por el banco, tanto de renta fija como variable, el volumen asciende a 87.849 millones, con un crecimiento del 14,7%.