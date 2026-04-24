En un momento en que el conflicto en Oriente Medio afectó a los mercados financieros mundiales, lo que llevó a algunas empresas a retrasar sus planes de salida a Bolsa, como el operador de telecomunicaciones rumano Digi, que pospuso su proyecto de sacar al parqué su filial española, la compañía de ingeniería y tecnología TSK desafía ese escenario tan adverso y anunció hoy viernes su intención de debutar en el mercado bursátil español. Se espera que la salida consista en una oferta pública de suscripción (OPS) de acciones de nueva emisión por un importe aproximado de 150 millones de euros, para su negociación en el Mercado Continuo en las Bolsas de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia. La empresa asturiana también destacó que la oferta se dirigirá a “inversores cualificados” en cualquiera de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo y en el Reino Unido. “La decisión de proceder y el calendario definitivo de la Oferta y la Admisión están sujetos, entre otros factores, a las condiciones de mercado y a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”, añadió en el comunicado distribuido esta mañana. Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets, actuarán previsiblemente como colocadores (joint bookrunners). En tanto, Hogan Lovells International figura como asesor legal de la compañía y Garrigues como asesor legal de los managers. Además, se espera que la empresa conceda una opción de sobre adjudicación a Banco Santander, como entidad estabilizadora, en nombre de las entidades colocadoras, por hasta el 15% de las acciones de la oferta. Por otra parte, TSK y sus accionistas actuales, además de determinados miembros del equipo directivo, se comprometerán a determinados acuerdos de restricción de venta (lock-up) con los managers durante un periodo comprendido entre la fecha de firma del contrato de aseguramiento y los 365 días siguientes a la admisión. TSK tiene previsto destinar los fondos netos de la oferta a reforzar su posición de patrimonio neto, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico. En concreto, la tecnológica planea apoyar la expansión industrial y el crecimiento en mercados clave donde ya cuenta con presencia consolidada, incluyendo Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías clave como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos. Para TSK la salida a Bolsa representa un paso natural en el desarrollo a largo plazo de la empresa, ampliando su base accionarial, mejorando el acceso a los mercados de capitales y reforzando su perfil institucional como sociedad cotizada. “Creemos que una OPS reforzará nuestra flexibilidad financiera y las relaciones con nuestros grupos de interés, ampliará nuestra base accionarial y apoyará la siguiente fase de crecimiento de TSK”, afirmó Joaquín García Rico, consejero delegado de la compañía con sede en Gijón y con más de 1500 empleados. Desde hace décadas, la empresa construyó una plataforma de ingeniería y tecnología diferenciada con sólidas capacidades de ejecución, relaciones duraderas con los grupos de interés y un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural que configuran los mercados de TSK: electrificación, digitalización y descarbonización. Asimismo, el grupo considera que está bien posicionado para beneficiarse de tendencias de crecimiento estructural a largo plazo ya que, dice, se espera que la demanda de energía impulse oportunidades de inversión sostenida en todas las etapas de la cadena de valor de la electricidad. Destaca, además, las inversiones en descarbonización y transición energética que se están llevando a cabo, como la creciente demanda de minerales críticos está acelerando la actividad minera global y las necesidades de almacenamiento y manejo portuario. El grupo combina capacidades de diseño, ingeniería, aprovisionamiento, construcción, puesta en marcha y, en proyectos seleccionados, operación y mantenimiento, lo que le permite apoyar a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Con más de 40 años de trayectoria, TSK ejecutó proyectos a nivel global y se armó de una amplia presencia internacional en Norteamérica, Europa, Oriente Medio, Asia y Oceanía. Los ingresos de la compañía ascendieron a 1035 millones de euros. El 91% de los ingresos provino del segmento de Transición Energética y Digitalización, mientras que el 9% fue generado por la división de Handling y Minería. TSK cerró 2025 con un incremento del 37% en el Ebitda, alcanzando los 99,7 millones de euros. En tanto, el beneficio neto creció un 64,3% hasta alcanzar los 32 millones. A 31 de diciembre de 2025, la cartera de pedidos del grupo ascendió a 1292,1 millones de euros y los acuerdos de exclusividad de proyectos representaron un valor estimado agregado de 3.665 millones.