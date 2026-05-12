Este martes, 12 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 18,5 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 386.477. Esta cifra refleja una variación del -1,41% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró volatilidad con alternancias iniciales, un repunte de tres sesiones a mitad de periodo y tres descensos consecutivos al final; el balance global fue casi plano, pero el impulso reciente se tornó bajista. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 26.81%, mientras que la volatilidad anual ha sido del 29.59%. Dado que 26.81% es menor que 29.59%, esto indica que el comportamiento de BBVA es mucho más estable en el último año, evidenciando así una tendencia menos pronunciada en las variaciones recientes en comparación con el periodo anual. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, es de 10.05B. BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera del Ibex 35 con sede social en Bilbao y sede operativa global en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a los servicios bancarios y produce productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión, seguros, pagos y banca de inversión. Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos, seguros y soluciones digitales. Datos de interés: presencia destacada en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y Sudamérica; origen en 1857 y configuración actual desde la fusión de 1999; foco en innovación, banca móvil y sostenibilidad.