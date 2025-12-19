La página web oficial de empleo en BBVA cuenta con el listado actual de puestos de trabajo disponibles.(Fuente: Shutterstock)

BBVA anunció que iniciará el próximo lunes 22 de diciembre un programa extraordinario de recompra de acciones por un importe máximo de 3960 millones de euros, tras obtener todas las autorizaciones pertinentes.

Esta recompra, que se realizará por tramos, marca un hito, ya que es la mayor que lleva a cabo la entidad vasca en toda su historia.

El banco que preside Carlos Torres Vila recordó que este programa forma parte de los 36.000 millones de euros que prevé tener disponibles para distribuir a sus accionistas entre 2025 y 2028, tanto a través de la remuneración ordinaria como en distribuciones adicionales, como es el caso de este programa.

Carlos Torres Vila. Fuente: BBVA.

El importe total del programa, de 3960 millones de euros, equivalente a 100 puntos básicos de CET1, se deducirá del ratio de capital de la entidad en diciembre.

Con ello, el ratio proforma a septiembre de 2025 se habría situado en el 12,42%, muy por encima del ratio objetivo del 11,5-12% de BBVA.

Lo cierto es que BBVA ya anticipó en octubre, tras fracasar la OPA hostil sobre Banco Sabadell, que lanzaría una operación de recompra significativa para repartir entre sus accionistas su exceso de capital.

Por su parte, Onur Genç, consejero delegado de BBVA, destacó que la entidad “es y seguirá siendo una propuesta de inversión muy atractiva, que combina crecimiento, rentabilidad y una excelente remuneración al accionista”.

Vale recordar, además, que este nuevo programa se suma a las distribuciones ya realizadas en el último trimestre. En concreto, los accionistas de BBVA recibieron el 7 de noviembre 1842 millones de euros en efectivo, el dividendo a cuenta más alto de la historia de la entidad.

En esa oportunidad, el banco pagó 32 céntimos por acción que se suman a los 4 del pasado abril; un total de 73 que implican una rentabilidad, a precios actuales, del 3,7%.

En tanto, el pasado 10 de diciembre, la entidad completó con éxito su programa de recompra de acciones por 993 millones de euros, que formó parte de la retribución ordinaria correspondiente al ejercicio 2024.

En este contexto, Luisa Gómez Bravo, directora financiera de BBVA, subrayó que “una vez finalizado el programa en su totalidad, mantenemos nuestro firme compromiso de devolver de forma disciplinada y continua el exceso de capital generado por encima de la parte alta de nuestro rango objetivo de capital del 12%”. Asimismo, destacó que la posición de capital del banco continúa en niveles muy sólidos.

Recompra por tramos

De acuerdo al calendario establecido por BBVA, el programa, que equivale al 3,5% del valor de mercado de la entidad, se ejecutará durante varios meses y se completará por tramos. Las acciones que se adquieran en el marco de este programa se destinarán a reducir el capital social mediante su amortización.

En concreto, el primer tramo de la recompra ascenderá a 1500 millones de euros y su ejecución comenzará el próximo 22 de diciembre.

También informó que J.P. Morgan SE se encargará de ejecutar las compras en el Sistema de Interconexión Bursátil Español – Mercado Continuo y en las plataformas de negociación Cboe Europe, Turquoise Europe y Aquis Exchange.

Así, y de acuerdo a las previsiones del banco, este primer tramo finalizará no antes del 6 de marzo ni más tarde del 7 de abril de 2026 “y, en todo caso, cuando se alcance el importe monetario máximo establecido en 1500 millones de euros o se adquiera el número máximo de acciones, fijadas en557.316.433”, aclara, para a continuación afirmar que BBVA continuará posteriormente con la distribución del resto del importe hasta el máximo de 3.960 millones.

Mas de 10.000 millones de recompras desde 2021

Echando mano a la historia, se ve que, desde el lanzamiento de su primer programa en 2021, y teniendo en cuenta esta nueva recompra que se lanza ahora, BBVA decidió destinar más de 10.000 millones de euros a recomprar acciones, reduciendo el número de títulos en circulación de la entidad, hecho que eleva el beneficio y dividendo por acción.

En efecto, las recompras de acciones tuvieron un impacto positivo en el beneficio por acción (o BPA) de BBVA. Así, mientras que el beneficio atribuido creció un 31% en 2022, un 21% en 2023 y un 25% en 2024, el BPA aumentó por encima de esas tasas, con incrementos del 48%, 26% y 27%, respectivamente.

En total, fueron cinco los planes de recompra de acciones ejecutados hasta el momento, dos de ellos extraordinarios que alcanzaron los 3160 millones de euros entre 2021 y 2022 a los que se les sumó otros 1000 millones un año después.

Y tres como parte de la remuneración ordinaria a sus accionistas por importes de 422 millones con cargo a 2022 más 781 millones con cargo a 2023 y 993 millones con cargo a 2024.