Aena va a por el cielo del Reino Unido. A primera hora de hoy, el operador aeroportuario comunicó la firma de un contrato de acuerdo de compra por el 51% de InfraBridge, holding propietario y gestor del 100% del aeropuerto de Leeds Bradford y del 49% del de Newcastle por 270 millones de libras, esto es 309 millones de euros. Por su parte, InfraBridge Investors será el titular del 49% restante de la nueva sociedad creada a partir de acuerdo entre ambas compañías.

Asimismo, InfraBridge se consolida como el socio estratégico de Aena en Reino Unido, ya que controla el 49% del aeropuerto de Luton, bajo control de la empresa semipública española con el 51% del capital social.

Así, y poniendo blanco sobre negro, con esta operación Aena fortalece su posición en Reino Unido, donde la gestión de Luton involucra a 17 millones de pasajeros a los que ahora se les suman unos 9,5 millones provenientes de los aeropuertos de Leeds Bradford (LBA) y Newcastle (NCL). En total supone 26,5 usuarios en Gran Bretaña, lo que posiciona a esta geografía como el segundo mercado después de España.

La operación está sujeta a las condiciones habituales para el cierre, incluidas las aprobaciones regulatorias. La finalización tendrá lugar una vez se hayan cumplido todas estas condiciones. Se estima que pueda completarse en el segundo trimestre de 2026, según informó Aena a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con esta operación, Aena refuerza su posición entre los grupos de interés locales. Los tres Los tres activos controlan un 9% de cuota de mercado. Tanto LBA como NCL son aeropuertos regionales en propiedad, una categoría poco común y altamente atractiva de activos de titularidad perpetua que aportan resiliencia estratégica y económica a largo plazo, factores estos últimos que empujaron a la compañía que tiene a su cargo los principales aeropuertos españoles a apurar la firma del acuerdo.

Aena explicó, además, que no existe un requisito de inversiones obligatorias, por lo que las inversiones se adaptarán a las necesidades que surjan del tráfico y de la demanda y, a medio plazo, se centrará principalmente en la ejecución de determinados planes de crecimiento , así como en los trabajos de mantenimiento y reemplazo para garantizar el adecuado.

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, califica esta operación internacional como “un paso importante de Aena en países con un gran potencial como Reino Unido, donde ya tenemos una larga experiencia. Aena intenta crecer, selectivamente, en las geografías en las que estamos presentes para crear valor para los accionistas públicos y privados”.

De hecho, España y Reino Unido figuran entre los cinco países con mayor tráfico aéreo del mundo, junto a Estados Unidos, China e India. Incluso, en el sector destacan que tanto España como Gran Bretaña continuarán como mercados centrales en las próximas décadas, “lo que refuerza el atractivo estratégico de concentrar inversiones en este eje bilateral”, aseguran.

El aeropuerto de Leeds Bradford

LBA es un aeropuerto freehold situado en el centro-norte de Inglaterra, en la región de Yorkshire y Humber, que cuenta con una población de 5,6 millones de personas.

Con un tráfico mayoritario a destinos europeos, en su último año fiscal gestionó 4,3 millones de pasajeros. Los ingresos para el año fiscal 2025 (desde el 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025) fueron de 56,5 millones libras, con unos servicios altamente internalizados. El Ebitda fue de 20,6 millones y un margen del 36,4%.

Aena destaca que actualmente Leeds Bradford está llevando a cabo un plan de inversiones denominado “LBA REGEN”, que tiene como objetivo la transformación de la experiencia del pasajero y la mejora del posicionamiento del aeropuerto en su zona de influencia.

El plan consta de tres fases: la primera, ya completada el pasado verano con la construcción de la ampliación de la terminal; la segunda, actualmente en curso, consta de la renovación de la antigua terminal y su finalización está prevista para finales del año 2026, y, finalmente, la fase tres, que contempla la construcción de nuevos puestos de estacionamiento en bloques de stands cuya materialización será en función de las necesidades de tráfico.

Newcastle

Al igual que LBA es un aeropuerto freehold situado en el Noreste de Inglaterra. En su área de captación viven 3 millones de personas, que sirve como principal aeropuerto de la región.

Con un tráfico mayoritario a destinos europeos, en 2024 gestionó 5,2 millones de pasajeros. En 2024, los ingresos fueron de 89,5 millones de libras y obtuvieron un Ebitda de 50,2 millones, con un margen del 56%.

Por otra parte, El aeropuerto dispone de terrenos colindantes para nuevos desarrollos, incluyendo ampliación del estacionamiento, de la granja solar o de servicios auxiliares.

Asimismo, ambas terminales aeroportuarias tienen un compromiso medioambiental que se traduce en una planta fotovoltaica de 3 MW y en la acreditación del nivel 4 del Airport Carbon Accreditation Scheme, con el compromiso de alcanzar Net Zero en 2035.

Por último, conviene recordar que actual Plan Estratégico de Aena establece que únicamente se llevarán a cabo aquellas operaciones corporativas que generen valor para los accionistas públicos y privado.

Aena defiende que la ley y la estructura accionarial blindan la gestión estatal de los aeropuertos de interés general. (Fuente: Shutterstock)

Poco o ningún entusiasmo de los analistas

Para Bankinter la noticia podría tener un impacto ligeramente positivo en la cotización a corto plazo, ya que permite a Aena avanzar en su proceso de expansión internacional, uno de los pilares estratégicos del grupo. Punto seguido, Bankinter recuerda que el objetivo de Aena es que el negocio internacional alcance el 15% del EBITDA en 2026, frente al 10% actual.

Con todo, la entidad advierte de que este proceso no está exento de riesgos , especialmente en Reino Unido, como ya observó en el pasado con el aeropuerto de Luton, en el que Aena. Así pues, la entidad mantiene su recomendación de ‘vender’.

Por su parte, Banco Sabadell valora de forma negativa la adquisición al considerar que Aena compra dos activos que en principio no tienen ningún tipo de ventaja competitiva y que presentan métricas operativas y financieras inferiores a las del grupo.

Los catalanes destacan que Aena paga por ellos un múltiplo superior al que cotiza la propia compañía, con un ratio implícito de unas 12 veces EV/EBITDA frente a unas 10 veces en el caso de Aena.

Así las cosas, de acuerdo a Banco Sabadell las posibles sinergias serían limitadas, ya que ambos aeropuertos se gestionarán de forma independiente. “No obstante el tamaño de la operación no es relevante, al suponer menos del 1% de la capitalización bursátil del Grupo”, matiza.