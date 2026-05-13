En la apertura de mercados de este miércoles, 13 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 18,72 euros y registran un volumen de 205799 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 1,03% en comparación con el día pasado. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró en los últimos 10 días un comportamiento lateral, con 5 subidas y 5 caídas; tras una fase alcista de tres sesiones vino una corrección de tres jornadas y cerró con un leve rebote, señal de volatilidad y ausencia de una tendencia definida. En la última semana, la volatilidad económica de BBVA ha sido del 24.90%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 29.54%. Dado que la volatilidad semanal (24.90%) es menor que la anual (29.54%), se puede concluir que la acción de BBVA ha mostrado menos variaciones recientemente, sugiriendo un entorno más calmado en el corto plazo en comparación con el año pasado. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, es de 10.05B. BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera del Ibex 35 con sede social en Bilbao y sede operativa global en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a los servicios bancarios y produce productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión, seguros, pagos y banca de inversión. Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos, seguros y soluciones digitales. Datos de interés: presencia destacada en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y Sudamérica; origen en 1857 y configuración actual desde la fusión de 1999; foco en innovación, banca móvil y sostenibilidad.