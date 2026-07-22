Este 22 de julio de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) inician la jornada en el IBEX 35 cotizando a 3.28 euros por unidad, con un notable volumen de negociación de 1,098,798 acciones. Esta variación representa un incremento del 0.37% en comparación con la jornada anterior, evidenciando el interés del mercado por el rendimiento de la entidad financiera.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A mostró tono alcista: siete avances y tres retrocesos, con dos caídas iniciales, un bache intermedio y un cierre con tres subidas seguidas que apunta a impulso positivo.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 12.38%, considerablemente menor que su volatilidad anual del 27.79%. Esta diferencia indica que su comportamiento en la última semana es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. En resumen, a pesar de los altibajos que ha podido enfrentar en un plazo más largo, la reciente volatilidad sugiere un entorno más controlado y menos inestable en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,28 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española del Ibex 35, fundada en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, con foco en pymes y ofrece productos como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos, seguros y pagos digitales. Opera principalmente en España y, a través de TSB, en el Reino Unido.