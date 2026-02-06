Tras sacar airoso a Banco Sabadell de la OPA hostil que BBVA lanzó sobre la entidad, en un movimiento que sorprendió al mercado, César González-Bueno le pasa el testigo como consejero delegado del banco catalán a Marc Armengol. Lo hace con un beneficio neto de 1.775 millones de euros en 2025, un 2,8% menos que en el ejercicio anterior, y por debajo de de los 1.785 millones vaticinados por los analistas. Con todo, el beneficio neto de la entidad creció un 3,4% interanual sin tener en cuenta los extraordinarios de 2024. La rentabilidad RoTE del Grupo ascendió hasta el 14,3% y la solvencia CET1 fully-loaded se elevó al 13,65% (13,11% tras considerar el reparto del exceso de capital), lo que representa una generación orgánica de 196 puntos básicos durante el año 2025. El mercado castiga los resultados de Banco Sabadell con una caída de la acción del 5,42%, elevando la desvalorización de la entidad en lo que va de año a un 8,41%, de acuerdo a la cotización que está registrando este mediodía. De esta forma, la entidad que liderará Armengol se suma a las reacciones negativas de esta semana de Banco Santander y BBVA luego de presentar sus cuentas. González-Bueno cierra su exitosa etapa con la autorización del Banco Central Europeo (BCE) para poner en marcha un plan de recompra de acciones por un importe de hasta 800 millones de euros que comenzará el próximo lunes. Esta cifra se compone de 365 millones de euros con cargo a resultados de 2025, más 435 millones de euros del exceso de capital generado por encima del 13%. Dicha remuneración de 800 millones de euros, unida a los 700 millones distribuidos en dividendos en efectivo a cuenta de los resultados de 2025, suman un total de 1500 millones de remuneración en el ejercicio, equivalente a una rentabilidad anual aproximada del 9% de la capitalización bursátil. Además, Banco Sabadell abonará 50 céntimos por acción de dividendo extraordinario por la venta de su filial británica TSB, lo que supone distribuir entre los accionistas alrededor de 4.000 millones en 12 meses. De esta forma, la entidad mantiene el firme compromiso de ofrecer una remuneración atractiva y recurrente para sus accionistas, que estima en 6.450 millones de euros para el periodo 2025-2027, lo que representa cerca del 40% de su valor actual de mercado. El todavía CEO de Banco Sabadell, César González-Bueno, destacó que cerraron el ejercicio cumpliendo con los compromisos asumidos con el mercado, “lo que nos permite confirmar las previsiones del Plan Estratégico 2025-2027 y anunciar un ambicioso programa de recompra de acciones que eleva al entorno del 9% la retribución ordinaria al accionista en el año, a lo que se sumará el dividendo extraordinario de TSB”. Asimismo, recordó que el proyecto de Banco Sabadell se sustenta en unos objetivos de rentabilidad que apoyan una remuneración atractiva para los accionistas, que de forma recurrente será superior a los 20,44 céntimos por acción en efectivo abonados en 2024. Así, la entidad cumple con sus objetivos financieros y continúa en la senda del Plan Estratégico 2025-2027. Para lograrlo, Banco Sabadell anunció que prevé aumentar la actividad comercial en España en la mayoría de los segmentos de negocio, elevar la cartera de crédito, mejorar su perfil de riesgo, incrementar los ingresos y mantener una eficiente gestión de costes. Para 2026, las previsiones apuntan a un RoTE recurrente del 14,5% (exTSB) y un margen de intereses que crecerá a un ritmo superior al 1%, mientras que estima una subida de un dígito medio en la línea de las comisiones y un incremento de los costes del 3%, mientras el coste de riesgo total se sitúa en torno a los 40 puntos básicos. Para la consecución de sus objetivos financieros, el banco se apoya en el crédito que creció a tasas del 2,4%, con crecimientos en todos los segmentos, hasta los 160.708 millones de euros. En España, el crédito de hipotecas ascendió un 5,2% interanual, hasta situarse en 39.800 millones de euros. Por su parte, el crédito al consumo ascendió hasta los 5400 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 17,8% de la cartera total. En el segmento de préstamos y créditos a empresas, la cartera total experimentó un crecimiento del 2,4% interanual, hasta los 44.800 millones de euros. Mientras en el segmento de préstamos y créditos a empresas, la cartera total experimentó un crecimiento del 2,4% interanual, hasta los 44.800 millones. En la línea de resultados, Banco Sabadell reporto unos ingresos del negocio bancario (margen de intereses más comisiones netas) de 6.221 millones de euros en el conjunto de 2025, esto es un 2,5% menos. El margen de intereses se situó en 4837 millones, lo que representa una reducción interanual del 3,7%, en línea con lo esperado debido principalmente a los menores tipos de interés. Sin embargo, las comisiones netas se han elevado hasta los 1384 millones de euros al cierre del ejercicio 2025, un 2% más en el Grupo y un 3,6% sin incluir a TSB, como consecuencia de mayores ingresos por comisiones relacionadas con la gestión de activos y seguros. A su vez, la reducción del 23,5% interanual en las dotaciones a provisiones permitió a la entidad lograr una mejora en el coste del riesgo de crédito, que se fijó en 21 puntos básicos en el Grupo a cierre de diciembre y en 24 puntos básicos a nivel exTSB. En cuanto a la calidad del balance, la ratio de morosidad del Grupo mejora hasta el 2,37%, mientras que la ratio de cobertura stage 3 con el total de provisiones se incrementa hasta el 63,8%. Por otra parte, la ratio CET1 fully-loaded considerando el reparto del exceso de capital se sitúa en el 13,11% a cierre de 2025. La generación de capital fue de 20 puntos básicos en el trimestre y de 196 puntos básicos en el año. La entidad británica reportó un beneficio neto individual de 259 millones de libras al cierre del ejercicio 2025, lo que representa un alza del 24,7% en tasa interanual. La filial concluyó el año con una aportación al Grupo Banco Sabadell de 318 millones de euros, lo que representa un 25,6% más que el ejercicio precedente. Cabe recordar que Banco Sabadell acordó la venta de TSB por un importe de 2650 millones de libras a fecha 31 de marzo de 2025.