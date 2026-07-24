El precio medio de la luz para el sábado, 25 de julio de 2026 en España será de 83.77 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.444 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 25 de julio?

Para el sábado, 25 de julio de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se encontrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 175,92 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 175.92 euros De 1:00 a 2:00 175.41 euros De 22:00 a 23:00 173.22 euros De 23:00 a 24:00 166.84 euros De 2:00 a 3:00 164.5 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 25 de julio?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, con un precio de -1,02 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 15:00 a 16:00 -1.02 euros De 12:00 a 13:00 -1.0 euros De 13:00 a 14:00 -1.0 euros De 14:00 a 15:00 -1.0 euros De 11:00 a 12:00 -0.82 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 175.92 De 1:00 a 2:00 175.41 De 2:00 a 3:00 164.5 De 3:00 a 4:00 159.06 De 4:00 a 5:00 155.9 De 5:00 a 6:00 150.0 De 6:00 a 7:00 148.5 De 7:00 a 8:00 149.2 De 8:00 a 9:00 124.88 De 9:00 a 10:00 38.99 De 10:00 a 11:00 0.0 De 11:00 a 12:00 -0.82 De 12:00 a 13:00 -1.0 De 13:00 a 14:00 -1.0 De 14:00 a 15:00 -1.0 De 15:00 a 16:00 -1.02 De 16:00 a 17:00 -0.68 De 17:00 a 18:00 -0.05 De 18:00 a 19:00 0.0 De 19:00 a 20:00 0.01 De 20:00 a 21:00 79.96 De 21:00 a 22:00 153.6 De 22:00 a 23:00 173.22 De 23:00 a 24:00 166.84

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz