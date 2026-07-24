El Gobierno adquiere 37 navíos de guerra y submarinos de última generación para la defensa nacional. Fuente: Shutterstock

La carrera para reforzar la seguridad y capacidades de defensa ante un escenario global convulso y con focos bélicos en aumento ha llevado a España a acelerar la transformación de sus Fuerzas Armadas. En este contexto, la Armada Española ha emprendido un ambicioso plan orientado a modernizar y adaptar toda su flota de combate y de apoyo táctico.

Para responder a los nuevos requerimientos de seguridad y cumplir el compromiso de inversión de alcanzar el 2% del PIB en gasto de defensa, el país ha desbloqueado presupuestos plurianuales históricos.

Según recoge la revista especializada Infodefensa en un monográfico presentado ante el jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA), almirante general Antonio Piñeiro, los planes navales abarcan un total de 37 unidades navales: la construcción de 23 nuevos buques y la actualización de 14 ya existentes para asegurar su operatividad tecnológica en las próximas décadas.

El Gobierno adquiere 37 navíos de guerra y submarinos de última generación para la defensa nacional

Salto cualitativo en la fuerza submarina: el país construirá 4 submarinos S-80 para defensa

Uno de los pilares del programa es la construcción de 4 submarinos de la serie S-80, desarrollados por Navantia. El primero de la serie, el S-81 Isaac Peral, se entregó a la Armada en noviembre de 2023 y ya realiza operaciones navales (está previsto que incorpore el sistema de propulsión independiente de aire, AIP, en su primera gran revisión).

Por su parte, el segundo submarino, el S-82 Narciso Monturiol, fue puesto a flote en julio de 2024 con la previsión de entrar en servicio en 2026. Le seguirán el S-83 Cosme García (que será el primero en entrar en servicio con la tecnología AIP integrada de fábrica, permitiéndole operar semanas sumergido) y el S-84 Mateo García de los Reyes en 2030. La inversión total de este programa supera los 3900 millones de euros.

El Gobierno adquiere 37 navíos de guerra y submarinos de última generación para la defensa nacional

Renovación de escoltas: las fragatas F-110 y actualización de las F-100

La columna vertebral de la flota de superficie experimentará un salto tecnológico estratégico con la construcción de cinco fragatas F-110, un proyecto valorado en más de 4300 millones de euros.

Estos buques multimisión incorporarán un sensor de mástil integrado desarrollado por Indra y Lockheed Martin (con sistema Aegis) y capacidades de “gemelo digital” para mantenimiento predictivo. La primera unidad será entregada en abril de 2028, completándose la serie a razón de una nave por año hasta 2032.

De forma paralela, las cinco fragatas actualmente en servicio de la serie F-100 (Álvaro de Bazán, Almirante Juan de Borbón, Blas de Lezo, Méndez Núñez y Cristóbal Colón) acometerán una modernización de media vida (MLU) para mantenerse plenamente operativas hasta finales de la década de 2040.

Logística, apoyo subacuático y guerra electrónica

Para asegurar la sostenibilidad de las operaciones de la flota, el Ministerio de Defensa firmó la orden de ejecución para la construcción de un nuevo Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) en los astilleros de Navantia en Ferrol, con un presupuesto de 650 millones de euros. Este barco entrará en servicio hacia 2030 para reemplazar al veterano Patiño (A-14), pasando a operar en pareja con el Cantabria (A-15).

El listado de nuevas incorporaciones y capacidades de la Armada se completa con: