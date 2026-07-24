Cuando una deuda con el fisco se mantiene sin resolver durante un tiempo, el proceso deja de ser administrativo y pasa a la acción directa. En ese marco es que existe una carta de la Agencia Tributaria que marca un antes y un después. Se trata de aquella que informa que el plazo voluntario de pago ha terminado y abre la puerta al cobro forzoso de la deuda.

Ese documento se llama providencia de apremio y regula el artículo 167 de la Ley General Tributaria. Concede un último margen para reaccionar. Si vence sin pago, sin aplazamiento y sin recurso, Hacienda puede embargar cuentas, nóminas y bienes sin ningún aviso adicional.

Los posibles embargos aplicables por Hacienda en caso de no pagar la deuda. IA

¿Qué plazo concede la providencia de apremio antes del embargo?

El margen depende de la fecha de notificación y lo fija el artículo 62.5 de la LGT. Si la providencia llega entre el 1 y el 15 del mes, el plazo vence el día 20 de ese mismo mes. Si llega entre el 16 y el último día, vence el día 5 del mes siguiente.

Se trata de un plazo corto y con fecha fija, no de un cómputo de treinta días naturales, algo que suele generar confusión y provoca que muchos contribuyentes lo dejen pasar sin darse cuenta.

El recargo cambia de forma drástica en función del momento del ingreso, tal como establece el artículo 28 de la LGT:

5% si se paga toda la deuda antes de que llegue la notificación.

10% si se abona dentro del plazo concedido, sin intereses de demora.

20% si el plazo vence sin pago, más intereses de demora al 4,0625% anual en 2026 y las costas del procedimiento.

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¿Qué bienes puede embargar Hacienda y en qué orden?

El artículo 169 de la LGT fija una prelación. Primero el dinero en efectivo o en cuentas bancarias, después créditos y valores realizables a corto plazo, luego sueldos y pensiones, y a continuación los bienes inmuebles.

Los vehículos entran en el apartado de bienes muebles, y su traba puede anotarse en el registro correspondiente. El embargo de cuentas es el más rápido de todos: la diligencia se transmite de forma telemática y la entidad bancaria bloquea los fondos en 24 o 48 horas.

¿Qué parte del sueldo no pueden tocar?

Existe un límite infranqueable. El salario mínimo interprofesional, fijado en 1.221 euros mensuales para 2026, resulta inembargable por completo, según el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sobre el importe que supere esa cifra se aplica una escala progresiva: 30% hasta el doble del SMI, 50% hasta el triple, 60% hasta el cuádruple, 75% hasta el quíntuple y 90% sobre el resto. Los tribunales pueden moderar esos porcentajes cuando se acreditan cargas familiares.

Qué hacer antes de que se active el embargo

Caben tres vías dentro del plazo: pagar y limitar el recargo al 10%, solicitar un aplazamiento o fraccionamiento, o interponer recurso en el plazo de un mes.

Conviene saber que el recurso tiene un recorrido estrecho. En esta fase solo pueden alegarse los motivos tasados del artículo 167.3 de la LGT, como el pago ya efectuado, la prescripción o un defecto en la notificación de la liquidación. Discutir el fondo de la deuda ya no es posible: ese debate correspondía al periodo voluntario.