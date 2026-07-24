Una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) comenzará a afectar este viernes a gran parte de España y provocará un fuerte contraste meteorológico. Mientras el noroeste registrará tormentas intensas con riesgo de granizo, el sureste continuará bajo un episodio de calor extremo, con temperaturas que alcanzarán los 41 °C en algunas ciudades, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El organismo advirtió que la inestabilidad se concentrará especialmente durante la tarde y afectará a varias comunidades autónomas, con chubascos localmente fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Al mismo tiempo, la ola de calor persistirá en el este y el sur del país, donde las máximas volverán a superar los 40 °C.

¿Qué zonas estarán afectadas por las tormentas y el granizo?

La AEMET prevé que la llegada de la DANA deje cielos muy nubosos en Galicia y Asturias desde primeras horas del día, con precipitaciones que se intensificarán a medida que avance la jornada. Las tormentas podrán ser localmente fuertes y estarán acompañadas de granizo.

¿Qué zonas estarán afectadas por las tormentas y el granizo? Fuente: EFE Biel Aliño

Durante la tarde, la inestabilidad se trasladará al tercio oriental de la Península. Aragón y la Comunidad Valenciana aparecen entre las regiones con mayor probabilidad de sufrir chubascos intensos y tormentas severas, aunque el organismo no descarta que estos fenómenos se extiendan a zonas limítrofes.

Además, se esperan bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico y algunos puntos del Mediterráneo, mientras que la calima continuará presente en la mitad sureste peninsular y en Baleares.

¿Dónde continuará el calor extremo este viernes?

Aunque las temperaturas máximas descenderán en buena parte del país, el alivio no llegará al sureste peninsular ni a las zonas próximas al mar de Alborán. En estas áreas, el calor incluso aumentará ligeramente.

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Las temperaturas superarán con facilidad los 35 °C en amplias zonas de Andalucía, el este peninsular y Baleares. Los valores más elevados se registrarán en Málaga y Murcia, donde los termómetros rondarán los 41 °C, mientras que Lleida y Zaragoza alcanzarán alrededor de 40 °C. Pamplona también podría acercarse a esas cifras.

Las noches seguirán siendo muy cálidas en buena parte del Mediterráneo y Baleares. En numerosas localidades las temperaturas mínimas no bajarán de los 20 °C y, en algunos puntos del litoral y del interior del sureste, permanecerán por encima de los 25 °C durante la madrugada, lo que mantendrá las denominadas noches tropicales e incluso ecuatoriales.

En Canarias, el protagonismo será para el viento. La AEMET prevé un régimen de alisios fuertes con rachas muy intensas, mientras que en el sur peninsular soplarán vientos moderados de componente oeste con intervalos fuertes a lo largo de la jornada.