Los barrotes de hierro llevan décadas montando guardia en plantas bajas y ventanas accesibles desde la calle. Cumplen su función, pero tienen un precio estético evidente, limitan la entrada de luz y obligan a un mantenimiento constante para evitar la corrosión.

Esa imagen empieza a quedar atrás. Cada vez más propietarios optan por sistemas que ofrecen una protección equivalente, o mayor, sin renunciar a la luminosidad ni al aspecto de la fachada. La alternativa que más está creciendo es el vidrio laminado de seguridad.

La nueva tendencia más estética y segura que reemplazará a las reglas en las ventanas.

¿Qué es el vidrio laminado de seguridad?

Se trata de un conjunto formado por dos o más láminas de vidrio unidas mediante capas de un material plástico intermedio, normalmente butiral de polivinilo (PVB). Ese film funciona como un adhesivo resistente que mantiene los fragmentos en su sitio si el cristal llega a romperse.

Ahí está la clave. No se trata de un cristal irrompible, sino de uno que, aunque se agriete, no se desprende ni deja un hueco abierto. La lámina interior sostiene los trozos y la ventana sigue actuando como barrera.

La nueva tecnología antirrobos que reemplazará a las ventanas. ChatGPT

Cómo protege el nuevo vidrio frente a los robos

Un cristal convencional se rompe y se atraviesa en cuestión de segundos. El laminado retrasa de forma considerable cualquier intento de entrada forzada, y ese tiempo extra resulta decisivo, porque la mayoría de los intentos de robo en viviendas duran apenas unos minutos.

No elimina el riesgo por completo, aunque actúa como elemento disuasorio, sobre todo combinado con cerraduras multipunto o alarmas.

¿Qué otras ventajas tiene el vidrio frente a las rejas de hierro?

No todos los vidrios laminados protegen igual. En Europa existe la norma EN 356, que clasifica los cristales de seguridad según su capacidad para resistir ataques manuales, desde golpes accidentales hasta intentos de robo con martillos o palancas.

Cuantas más capas de vidrio y de PVB incorpore, mayor será el grosor y la resistencia. Por eso conviene definir antes qué nivel se necesita, porque no exige lo mismo una ventana en un ático inaccesible que otra en una planta baja.

Luz natural íntegra , al tratarse de un cristal transparente.

Aislamiento acústico , gracias a la combinación de capas, un plus en zonas céntricas con mucho tráfico.

Menos mantenimiento , sin necesidad de pintar ni tratar la corrosión.

Menor riesgo de cortes, porque los fragmentos quedan adheridos a la lámina.

Qué revisar antes de cambiar las ventanas

Cambiar a vidrio laminado no siempre obliga a sustituir la ventana completa. En muchos casos basta con mantener el marco existente y reemplazar únicamente el cristal, siempre que la carpintería lo permita y esté en buen estado, lo que reduce bastante el coste.

Conviene que un profesional valore si el marco actual admite el peso y el grosor de un vidrio de seguridad, que suele ser mayor que el de un cristal convencional.