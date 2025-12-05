Aumento para jubilados y pensionados en 2026: ¿de cuánto es y cuándo se cobra?

Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,7% en 2026, gracias al adelanto del dato de inflación de noviembre (3%), que permite estimar ya la revalorización prevista para el próximo año.

El 2,7% es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esa cifra, tal y como se recogió en la reforma de las pensiones.

El 2,7% es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas por decisión del Gobierno. Shutterstock

Aumento para jubilados y pensionados en 2026: ¿de cuánto es y cuándo se cobra?

Según datos del Ministerio de Inclusión, la revalorización supondrá que un pensionista que perciba una pensión de 1511,5 euros al mes (la pensión media de jubilación) pasará a recibir 1552,3 euros mensuales en 2026, lo que supone un incremento anual de 572 euros o de 40,8 euros mensuales.

Este incremento beneficia a los cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.000 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre, que en esta ocasión da como resultado un 2,66%.

La cifra se confirmará el 12 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo del IPC.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que con esta revalorización conforme al IPC “los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo”, dentro de los compromisos del Gobierno para que el sistema “sea cada vez más equitativo y sólido”.

¿Cuándo pagan las pensiones los bancos?

A pesar de que el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) ingresa el pago de las pensiones entre en día 1 y 4 de cada mes, la mayoría de los bancos aplican la medida de depositar una semana antes la pensión a sus clientes.

Sin embargo, este accionar no es una obligación de las entidades financieras y, por ello, algunas personas se quedan sin cobrar anticipadamente la jubilación.

Desde el portal HelpMyCash explicaron que esto se debe a que los bancos “ya saben qué clientes cobran una pensión y cuál es su importe" para anticipar el pago unos días.

Las fechas confirmadas por los bancos son: