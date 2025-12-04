Plan Auto+ | El Gobierno ofrecerá 400 millones de euros en ayudas directas para comprar coches eléctricos.

El Gobierno dedicará cerca de 1300 millones de euros en 2026 a impulsar el vehículo eléctrico en España, con ayudas directas en el momento de la compra, más fondos para el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) y un mayor despliegue de puntos de recarga en ‘zonas sombra’.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el marco de la presentación del Plan España Auto 2030, una hoja de ruta quinquenal fruto de la colaboración estrecha entre el Gobierno y los fabricantes, representados por la patronal sectorial Anfac.

Tras nueve meses de trabajo, este plan se ha estructurado en 25 medidas en ámbitos como la oferta, la demanda, la competitividad de la industria, la infraestructura de recarga y la nueva movilidad y economía circular; y sus objetivos se enmarcan en tres campos: impacto económico, sostenibilidad y autonomía estratégica.

La meta última de este trabajo es garantizar tanto el peso que España, segundo fabricante europeo y noveno a nivel mundial, tiene actualmente en este sector como los puestos de trabajo que genera (en torno a dos millones), cuando sólo se produzcan vehículos eléctricos, no de combustión.

Lo importante, ha dicho el presidente de Anfac, Josep María Recasens, es que no se pretende sólo defender lo que se ha generado en 40 años, sino “salir a competir con determinación, valentía y coraje” para “ganar, generar más empleo, más valor y más tecnología”.

Líneas de ayudas

Aunque durante la mañana ya habían trascendido algunos detalles del Plan España Auto 2030, ha sido el presidente del Gobierno, en su discurso de clausura, quien ha desvelado las magnitudes de las principales líneas de apoyo al despliegue del vehículo eléctrico.

Una de ellas, dirigida a la demanda, es el Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros en 2026 para ayudas directas a la compra, cuyos fondos serán gestionados por el Ejecutivo central y no por las comunidades autónomas, a diferencia de cuanto sucedía en el Plan Moves, que termina el próximo 31 de diciembre.

En materia de infraestructuras, Sánchez ha apuntado que el próximo año lanzarán un nuevo Moves Corredores, dotado con 300 millones de euros, que contribuirá a desplegar puntos de recarga en aquellas carreteras donde aún no hay los necesarios. Asimismo, se reducirán los trámites para las licencias.

Plan Auto+ | El Gobierno ofrecerá 400 millones de euros en ayudas directas para comprar coches eléctricos. Fuente: narrativas-es

Por último, en relación con la competitividad en el sector, el Gobierno se ha comprometido a seguir apoyando a esta actividad con 580 millones de euros más para el Perte VEC, ya que España no podrá competir con “gigantes mercados si no es con innovación”.

“En el pasado producíamos coches ‘made in Spain’, pero en el futuro tenemos que ir al ‘made by Spain’ como una seña de calidad distintiva vinculada a nuestro país y nuestros territorios”, ha puntualizado Sánchez.

“Plan vivo”

Durante el acto también han intervenido la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, que ha hablado de las metas del plan a nivel de producción y venta de vehículos.

Así pues, la intención es que la cuota de modelos electrificados producidos en España pase del 12 % en 2023 al 95 % en 2035, mientras que en ventas conllevaría pasar del 10 al 100 %, siempre en el mismo horizonte temporal.

En cualquier caso, ha aclarado, se trata de un “plan vivo” que hay que ir trabajando durante los años en los que se encuentre en vigor, para lo cual ya se ha establecido un modelo de gobernanza y un mecanismo de seguimiento periódico.

Fuente: EFE