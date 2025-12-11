La jornada del jueves se perfilará estable en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque el avance de un frente atlántico modificará las condiciones en el noroeste y ciertas áreas del sur.

La previsión oficial de la Agencia Estatal de Meteorología anticipa un día dominado por cielos tranquilos, nieblas matinales y un aumento progresivo de la nubosidad, con episodios de lluvia más intensos en regiones concretas.

El escenario meteorológico se completará con descensos térmicos en varios puntos del país, heladas débiles en zonas de montaña y vientos que oscilarán entre flojos y moderados según la región. Canarias registrará un incremento de la nubosidad hacia el final del día, dentro de un ambiente que se mantendrá relativamente estable.

¿Cómo impactará el frente atlántico en el noroeste?

El avance del frente atlántico impulsará un cambio de tiempo significativo en Galicia, donde se prevén lluvias persistentes que podrán alcanzar intensidad fuerte en la fachada atlántica.

Asturias y Castilla y León también experimentarán un aumento de la nubosidad acompañado de precipitaciones débiles, especialmente en la mitad occidental asturiana y el extremo noroccidental castellano-leonés.

Las brumas y nieblas matinales volverán a aparecer en los interiores de A Coruña, Lugo y zonas altas de la cordillera cantábrica, con la cota de nieve situada entre los 1600 y 1800 metros en el Principado.

A esto se sumará un viento que se reforzará por la tarde en Galicia, con probabilidad de rachas muy fuertes en los litorales más expuestos. Las temperaturas mostrarán pocos cambios, aunque el oeste peninsular registrará ligeros descensos.

El País Vasco, La Rioja y Navarra mantendrán una mañana marcada por bancos de niebla persistentes, especialmente en la Ribera navarra y Rioja Alavesa. El cielo irá despejando con el paso de las horas, mientras las temperaturas máximas repuntarán y los vientos se mantendrán flojos en general.

¿Qué condiciones predominarán en el resto de la Península y los archipiélagos?

Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura presentarán un jueves inicialmente con brumas y bancos de niebla, aunque la nubosidad tenderá a disminuir en el centro y este peninsular a partir del mediodía. Las mínimas bajarán de manera generalizada, mientras que las máximas subirán en buena parte del interior.

En Andalucía, el panorama será más variable por la llegada de nubes al litoral mediterráneo occidental y el Estrecho, con precipitaciones débiles y un ambiente térmico contenido.

Descenso de temperaturas y posibles bancos de niebla. Fuente: Freepik.

En el litoral levantino habrá nieblas en zonas del interior y cielos nubosos en Valencia y Alicante. Las máximas descenderán, acompañadas de un viento moderado en el litoral.

Cataluña y Aragón seguirán en una dinámica similar, con nieblas persistentes en depresiones interiores, heladas débiles en sectores del Pirineo y cielos que se irán abriendo a lo largo del día.

Baleares amanecerá con bancos de niebla que se disiparán conforme avance la mañana, dentro de un escenario de nubosidad cambiante y temperaturas sin grandes variaciones.

En Canarias, la jornada comenzará con intervalos de nubes altas y terminará con cielos más cubiertos en el norte de las islas. El viento soplará del nordeste con intensidad floja a moderada y las temperaturas marcarán ligeros descensos, más notorios en zonas interiores y vertientes meridionales.