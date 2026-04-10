En numerosas localidades y surtidores de España, el importe por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar. Durante este viernes, 10 de abril de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,57 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,68 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,87 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un -0.66% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -1.67%. En las principales ciudades del país, el precio del diésel este viernes, 10 de abril de 2026 es el siguiente: Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España durante este viernes: La gasolina 95 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 95, destinado a vehículos que necesitan una mayor compresión en sus motores. Utilizar gasolina 95 proporciona ventajas como una mayor eficiencia en el rendimiento del motor, un menor riesgo de detonación y una disminución de las emisiones contaminantes, lo que ayuda a que el vehículo funcione de manera más limpia y eficiente. La gasolina 98 en España es un combustible que tiene un índice de octano de 98, lo que la convierte en una opción más eficiente y menos susceptible a la detonación en motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más efectiva, mayor potencia y un menor desgaste del motor, lo que puede llevar a un rendimiento óptimo y a una mayor durabilidad del vehículo. La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: