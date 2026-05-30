En numerosas localidades y surtidores de España, el precio por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este sábado, 30 de mayo de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,55 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,72 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,64 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros variado en un 0.23% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.39%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Freepik).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 30 de mayo de 2026:

Madrid: 1.419 euros hasta los 1.859 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.739 euros

Valencia: 1.399 euros hasta los 1.754 euros

Granada: 1.599 euros hasta los 1.744 euros

Ceuta: 1.608 euros hasta los 1.608 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy sábado 30 de mayo en España?

Durante este sábado, 30 de mayo de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: desde los 1.317 euros hasta los 1.679 euros

Valencia: desde los 1.349 euros hasta los 1.669 euros

Granada: desde los 1.529 euros hasta los 1.659 euros

Ceuta: desde los 1.499 euros hasta los 1.499 euros

Zaragoza: desde los 1.554 euros hasta los 1.649 euros.

Málaga: desde los 1.449 euros hasta los 1.679 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es un carburante sin plomo con un índice de 95 octanos (RON) y suele ser la elección habitual para la mayoría de vehículos. Ofrece un buen desempeño, contribuye a prevenir la detonación del motor y, por lo general, es más económica que la 98.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible sin plomo de 98 octanos (RON) que resiste mejor el picado y, en motores de alta compresión o turbo, ofrece mayor suavidad y rendimiento, además de aditivos que ayudan a mantener el motor más limpio.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.919 euros

Barcelona: desde 1.535 euros hasta los 1.839 euros

Valencia: desde 1.55 euros hasta los 1.829 euros

Granada: desde 1.703 euros hasta los 1.799 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

La Dirección General de Tránsito (DGT) realizó cinco recomendaciones a los usuarios para ahorrar combustible en el coche: