Pontegadea nació como instrumento de inversión de Amancio Ortega para canalizar los dividendos de Inditex. Esas decisiones han convertido a la firma en el segundo imperio patrimonial del empresario. En esa dinámica, Ortega recibió “el segundo reparto de los dividendos de Inditex en 2025” por un total de 1552 millones de euros.

Ese pago coincidió con la compra de The Post en Vancouver, considerada “la segunda mayor compra de la historia de Pontegadea”. Según Bloomberg, se trata de una manzana completa formada por “la antigua oficina de correos de la ciudad” y dos torres de “22 y 19 plantas”. Esa estructura histórica dio origen al nombre del complejo.

El activo se posiciona como uno de los movimientos más relevantes del año para Amancio Ortega, quien continúa expandiendo su presencia internacional en mercados inmobiliarios estratégicos.

Amazon, el inquilino estrella del nuevo complejo de Ortega

El complejo está formado por dos torres ocupadas por Amazon. De ese modo, “una vez más, Amancio Ortega se convierte en el casero de Jeff Bezos” al sumar otra propiedad desde la que opera la compañía. Además del gigante del ecommerce, el edificio alberga a Starbucks, Oakberry y Loblaws City Market.

No es la única ocasión en la que Amazon es inquilino del magnate. “Esto ya ocurrió en el año 2024 cuando el empresario se hizo con un almacén en Burnaby”, una localidad cercana a Vancouver. La presencia de la tecnológica refuerza el atractivo del activo.

The Post cuenta con “unos 102.193 metros cuadrados de oficinas y unos 17.200 metros cuadrados de espacio comercial”, cifras que lo convierten en una de las propiedades más relevantes en la región.

Un 2025 récord para Pontegadea con inversiones por más de 2000 millones

La operación de Vancouver no fue la única del año. “En lo que va de año, Pontegadea y sus filiales han completado 13 operaciones de compra e inversión”. Según El Periódico, esas adquisiciones suman “2119 millones de euros”, lo que convierte a 2025 en “el tercer año con mayor inversión” en la historia del grupo.

El movimiento más costoso continúa siendo la compra del Royal Bank Plaza en 2022, por “unos 800 millones de euros”. The Post se acerca con fuerza, tras cerrarse por “1100 millones de dólares canadienses”, equivalentes a “unos 680 millones de euros”.

Sobre la capacidad de inversión, Ortega recibió en 2025 “unos 3104 millones de euros” en dividendos de Inditex. Aun después de las adquisiciones, la caja de Pontegadea mantiene “un superávit de 985 millones” a falta de un mes para finalizar el año.