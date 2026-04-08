España se prepara para un fenómeno meteorológico tan visualmente impactante como molesto para la vida cotidiana. Según los últimos modelos meteorológicos y los avisos emitidos por expertos, una fuerte “lluvia de sangre”, término popular para las precipitaciones con barro, se aproxima a la Península durante los próximos días. La combinación de una borrasca con una densa lengua de polvo en suspensión procedente del Sahara convertirá las lluvias tradicionales en una mezcla de agua y arcilla que afectará especialmente al sur del país. Este fenómeno no solo tiñe el cielo de un tono anaranjado o rojizo, sino que tiene efectos directos sobre la calidad del aire y la limpieza de infraestructuras, vehículos y mobiliario urbano. Las autoridades ya advierten que este episodio de calima será especialmente intenso en varias provincias, donde la visibilidad se verá reducida y las superficies quedarán cubiertas por una fina capa de sedimentos tras el paso de las nubes. La denominada “lluvia de sangre” es, en realidad, un fenómeno de deposición húmeda. Ocurre cuando una borrasca en este caso impulsada por la inestabilidad atmosférica de los últimos días arrastra partículas de polvo y arena del desierto del Sahara hacia capas altas de la atmósfera. Cuando las gotas de lluvia se forman y atraviesan esa masa de aire cargada de partículas, arrastran el polvo hacia el suelo, creando el característico barro. Según la información de Andalucía Información y otros centros meteorológicos, el flujo de aire del sur transportará estas partículas directamente hacia la comunidad andaluza. Este proceso es común en el Mediterráneo, pero la densidad de la calima prevista para este domingo sugiere que las lluvias serán considerablemente sucias, dejando rastros visibles en todas las superficies expuestas. Si bien el fenómeno podrá extenderse hacia el centro de la Península, el foco de mayor riesgo se encuentra en el sur. Las provincias de Almería, Granada, Málaga y Jaén serán las primeras en recibir el impacto de este polvo sahariano. No obstante, se espera que las lluvias de barro se generalicen en toda Andalucía, afectando también de forma notable a Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva durante la jornada del domingo. En puntos específicos del litoral mediterráneo y en zonas del interior andaluz, la concentración de polvo será tan elevada que las precipitaciones podrían ser escasas en volumen de agua pero muy altas en carga de sedimentos. Esto genera el mencionado efecto de “lluvia de sangre”, que además de ensuciar, puede depositar partículas finas que afectan a personas con problemas respiratorios crónicos, por lo que la zona de peligro no es solo por la suciedad, sino también por la calidad del aire. De acuerdo con lo publicado por La Razón, se espera que el episodio de lluvias de barro tenga su pico máximo durante el domingo, manteniéndose la inestabilidad y la presencia de calima en el ambiente hasta el inicio de la próxima semana. La duración dependerá de la velocidad con la que la borrasca logre “limpiar” la atmósfera de polvo sahariano, aunque los expertos prevén que la sensación de cielo turbio persista durante varios días. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de las zonas afectadas seguir una serie de consejos básicos para minimizar las molestias: