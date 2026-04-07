Cinco comunidades autónomas están en aviso amarillo en España por la llegada de una borrasca que dejará lluvias intensas, tormentas, rachas fuertes de viento y fenómenos costeros. Todo ocurre en un contexto de temperaturas anormalmente altas, con valores que en algunos puntos del sur superarán los 30 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología, este episodio combina inestabilidad con calor inusual. Esto aumenta el riesgo de fenómenos adversos como granizo, lluvias persistentes y mala mar. Las zonas más afectadas son: Además, en A Coruña hay aviso por temporal marítimo en el litoral oeste, donde las olas pueden alcanzar los 4 metros. En Extremadura, las lluvias superarán los 15 litros por metro cuadrado. En el norte de Cáceres, se podrán acumular más de 40 litros en doce horas. También se esperan rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Galicia suma riesgo por tormentas con granizo y viento fuerte. En el caso de A Coruña, el aviso se extiende al mar, con condiciones adversas en la costa. Canarias, por su parte, mantiene avisos en La Palma y El Hierro. Allí se esperan olas de gran tamaño y fenómenos costeros que pueden complicar la situación marítima. La semana comenzó con tiempo estable. Sin embargo, la llegada de una borrasca atlántica cambiará el escenario desde el martes. Habrá lluvias en el oeste y sur de la península, algunas de ellas fuertes y persistentes. El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, explicó que “hablaremos de valores altos para la época del año, especialmente los diurnos, que estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal”. También destacó que “serán más propios de finales de mayo o comienzos de junio en amplias zonas”. Las máximas superarán los 25 grados de forma general y alcanzarán o superarán los 30 grados en puntos del sur. A partir del martes, la borrasca se situará al oeste de la península. Esto provocará lluvias en Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía occidental. En zonas de montaña, las precipitaciones podrán ser más intensas. El miércoles, el foco estará en Andalucía, especialmente en el área del Estrecho, donde se esperan lluvias fuertes y persistentes. Ese día también habrá calima. Este fenómeno reducirá la visibilidad y puede empeorar la calidad del aire. Además, las lluvias podrían ser en forma de barro. Las temperaturas mostrarán altibajos. En el suroeste peninsular podrían bajar más de ocho grados, mientras que en otras zonas seguirán siendo altas para la época. Las previsiones indican que la inestabilidad se mantendrá al menos hasta mediados de semana. Las lluvias serán más frecuentes entre el martes y el miércoles, sobre todo en el oeste y sur de la península. A partir del jueves, la borrasca podría desplazarse hacia el sur, entre la península y Canarias. Esto reduciría su impacto en gran parte del territorio, dejando precipitaciones más débiles y localizadas. El viernes y el fin de semana, la tendencia apunta a una mejora progresiva. Las lluvias quedarían restringidas a zonas del oeste y sur, mientras que en el resto del país el tiempo sería más estable. Tras varios días de calor anómalo, los valores tenderán a descender. Aun así, no se descartan nuevas lluvias en el oeste y sur. La evolución dependerá de la posición final de la borrasca, que todavía presenta incertidumbre. En Canarias, habrá nubes en el norte de las islas más montañosas. El martes se esperan lluvias abundantes que podrían ser persistentes en algunos puntos.