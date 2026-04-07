La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que este miércoles y jueves varias zonas de la Comunidad de Madrid enfrentarán un cambio brusco en el clima. La calima procedente del norte de África provocará lluvia rojiza, conocida popularmente en España como “lluvia de sangre”, que teñirá el agua y reducirá la visibilidad en calles y carreteras. Además, se esperan fuertes vientos que podrían complicar la movilidad y generar situaciones de riesgo para actividades al aire libre. El miércoles 8, los cielos estarán nubosos con lluvias intermitentes de barro y polvo. Las temperaturas máximas no superarán los 20 grados en gran parte de la región, mientras que las mínimas rondarán los 12ºC. El viento soplará con intensidad moderada a fuerte, especialmente en áreas abiertas y periféricas de la capital. Las autoridades meteorológicas recomiendan precaución a peatones y conductores, y mantener cuidado con la acumulación de barro en calles y vehículos. La calima persistirá para el jueves incluso, aunque se espera una ligera mejora en la visibilidad durante la tarde. Los vientos continuarán, aunque con menor intensidad que el día anterior, y las temperaturas seguirán por debajo de lo habitual para esta época del año, con máximas entre 18ºC y 21ºC. La combinación de viento y polvo mantendrá la sensación de ambiente pesado y con visibilidad reducida, especialmente en zonas abiertas y periféricas. La Aemet advierte que la situación podría extenderse hasta el fin de semana, con mañanas frías y cielos cubiertos.