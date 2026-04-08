Una borrasca aislada situada al suroeste de la península traerá esta semana lluvias persistentes en el oeste y centro peninsular, acompañadas de tormentas y calima. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que algunas precipitaciones podrían ser localmente fuertes y que se registrará un descenso generalizado de las temperaturas. El fenómeno se extenderá a gran parte de España, con chubascos que podrían llegar a ser de barro debido al polvo en suspensión. En Canarias se esperan cielos nubosos, precipitaciones débiles y viento moderado con posibles rachas fuertes, mientras que en Baleares y el tercio oriental peninsular los cielos alternarán entre nubes medias y altas y claros temporales. En el cuadrante suroeste peninsular, especialmente en Andalucía, Extremadura y oeste de Castilla-La Mancha, las lluvias podrían ser persistentes e ir acompañadas de tormentas. La calima combinada con precipitaciones dará lugar a chubascos de barro. En Galicia, Asturias y Castilla y León se esperan lluvias con tormentas puntuales y descenso de las temperaturas máximas, mientras que Navarra y La Rioja tendrán intervalos nubosos y ascenso ligero de las temperaturas. En la mitad oriental y Baleares, los cielos estarán parcialmente nubosos y se registrará un ascenso ligero de las mínimas, aunque en zonas costeras del norte del Mediterráneo podría formarse niebla matinal. El viento soplará con intensidad variable: moderado en la meseta sur y Baleares, y con rachas muy fuertes en puntos del interior de la península. El polvo en suspensión unido a las lluvias provocará lo que en España se conoce como “lluvia de sangre”, fenómeno que reduce la visibilidad y mancha superficies expuestas. Las temperaturas máximas registrarán descensos notables en gran parte del oeste peninsular, mientras que las mínimas subirán de forma ligera en el este y Baleares. Canarias tendrá descenso de las máximas, con probables heladas débiles en cumbres del norte y centro de Tenerife. Las autoridades meteorológicas recomiendan seguir la evolución del tiempo ante posibles fenómenos convectivos intensos.