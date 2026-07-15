El día que España se vengó de Francia e invadió el Louvre para recuperar un tesoro robado por Napoleón

En 1815, tras la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo, un general español protagonizó una de las acciones más audaces de la historia del arte: Miguel Ricardo de Álava lideró la recuperación de centenares de obras maestras expoliadas por las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia.

Lo que empezó como una reclamación diplomática terminó con soldados británicos en el Louvre y un golpe de efecto que sentó las bases del Museo del Prado. Esta historia combina expolio napoleónico, venganza cultural y diplomacia armada, y sigue fascinando como símbolo del orgullo español frente al saqueo francés.

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El expolio napoleónico en España: uno de los mayores robos artísticos de la historia

Durante la invasión francesa (1808-1814), las tropas de Napoleón y su hermano José Bonaparte saquearon sistemáticamente iglesias, conventos y palacios españoles. Se estima que solo de Madrid y Sevilla se llevaron más de 2500 cuadros de maestros como Velázquez, Murillo, Ribera, Tiziano y Rubens.

El objetivo era engordar la colección del Musée Napoléon (actual Louvre) en París. Este expolio masivo dejó a España sin parte fundamental de su patrimonio cultural.

¿Quién fue el general clave que recuperó las obras españolas en Francia?

Miguel Ricardo de Álava (Vitoria, 1772-1843) no era un diplomático cualquiera. Veterano de Trafalgar y Waterloo —la única persona documentada que participó en ambas batallas—, forjó una estrecha amistad con el duque de Wellington.

Nombrado embajador interino en París tras la Restauración, recibió la misión de reclamar las obras robadas. Su perfil militar y liberal lo convirtió en el hombre ideal para una tarea delicada pero firme.

Así recuperaron las obras españolas en el Louvre tras la derrota de Napoleón

Al presentarse ante Luis XVIII, Álava recibió una respuesta ambigua: “Ni los doy, ni me opongo”. Interpretándola como autorización, actuó con decisión. El 23 de septiembre de 1815, acudió al Louvre acompañado de unos 200 soldados británicos.

El día que España se vengó de Francia e invadió el Louvre para recuperar un tesoro robado por Napoleón The David Roche Foundation House Museum

Tras una primera visita tensa, al día siguiente recuperó entre 280 y cerca de 400 obras (según las fuentes). Amenazó con llevarse más si se resistían. Las pinturas fueron enviadas a Bruselas y luego a España.

En esa oportunidad, participaron el capitán Nicolás Miniussir y el pintor Francisco Lacoma en la identificación de las piezas. De esta manera, la acción evitó derramamiento de sangre, pero demostró firmeza española y muchas de estas obras formaron el núcleo fundacional del Museo del Prado (inaugurado en 1819).

El legado histórico y por qué esta hazaña sigue siendo relevante

Esta “venganza cultural” no solo reparó parcialmente el expolio napoleónico, sino que sentó precedente en materia de restituciones de bienes culturales. El Museo del Prado organizó en 2015 un simposio específico sobre “1815. El general Álava y la devolución de los cuadros” para conmemorar el bicentenario, destacando su papel junto a expertos como Gonzalo Serrats, autor de la biografía más completa sobre el general.

Hoy, esta historia se viraliza en redes como ejemplo de resiliencia española. Álava, un “ilustre olvidado”, encarna la defensa del patrimonio frente a invasiones. Su acción recuerda que el arte robado por Napoleón volvió, en parte, gracias a la determinación de un vasco que combatió en los campos de batalla y en las salas del Louvre.