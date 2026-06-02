Este martes, 2 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 19,28 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 156.089. Esta cifra refleja una variación del -0,41% en comparación con el día pasado.

Iberdrola S.A. arrancó con dos jornadas al alza, sufrió un tropiezo, rebotó brevemente y después acumuló cinco caídas seguidas, cerrando los diez días con un sesgo claramente bajista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en 10.38%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual de 14.96%. Esto indica que el comportamiento de la compañía es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es inferior a la anual, sugiriendo menos variaciones en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,47 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que significa que ha obtenido una ganancia tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios, pero antes de considerar los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 5.61B, convirtiéndose en un importante fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao. Genera, distribuye y comercializa electricidad y gas; produce sobre todo energía renovable (eólica, solar e hidráulica), además de ciclos combinados y almacenamiento.

Sus líneas de negocio clave son Redes, Renovables y Generación y Clientes. Opera en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y otros mercados; cotiza en el Ibex 35 (IBE) y es referente en la transición energética.