Se aproxima un fuerte temporal con 24 horas de lluvias intensas, granizo y fuertes vientos: cuáles son las zonas más afectadas

El tiempo en España dará un giro importante este martes con la llegada de un frente que modificará el escenario climático en gran parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirmó un descenso marcado de las temperaturas en buena parte de la península, aunque el calor extremo persistirá en el sur y sureste.

Según el organismo, “la influencia de un frente que entrará por el norte dejará este martes una masa de aire más fresca que provocará un descenso de las temperaturas en la península”.

El nuevo episodio meteorológico también dejará tormentas localmente fuertes, posibles granizadas y noches tropicales en distintas regiones. La AEMET adelantó que habrá zonas donde las máximas caerán más de seis grados en pocas horas, mientras otras continuarán cerca de los 40ºC.

Vista general de la playa de Benidorm. El calor ganará intensidad en los próximos días hasta dejar temperaturas plenamente veraniegas en gran parte de España. EFE/Morell Fuente: EFE MORELL

La AEMET alerta por tormentas fuertes y una caída brusca de las temperaturas

La previsión de la AEMET indica que el descenso térmico será “generalizado y acusado en casi toda la península”. Además, el organismo explicó que la bajada “será notable -de más de 6 grados- en regiones del tercio norte”.

El organismo también advirtió que en el Pirineo oriental se registrarán “chubascos y tormentas -localmente fuertes y con posible granizo-”. A esto se sumarán precipitaciones débiles y dispersas en el extremo norte y posibles tormentas aisladas en zonas de la Ibérica oriental.

En regiones como Navarra, La Rioja y Castilla y León se espera un descenso térmico importante. La AEMET señaló que Navarra tendrá “máximas en descenso notable generalizado”, mientras La Rioja registrará “máximas en notable descenso”.

El calor extremo seguirá en el sur y el sureste de España para este martes

Aunque el frente provocará un alivio térmico en buena parte del país, el calor extremo continuará en varias zonas del sur y sureste. La AEMET sostuvo que “será probable superar los 36-38 ºC en el Guadalquivir y puntos de Alborán y los 38-40 ºC en el extremo sureste”.

La situación también dejará noches tropicales en múltiples regiones. Según la previsión oficial, “se registrarán noches tropicales en el centro, el tercio sur y el litoral mediterráneo”.

Murcia y la Comunidad Valenciana estarán entre las regiones más afectadas por el calor intenso. La AEMET detalló que en la Comunidad Valenciana las máximas estarán “en ascenso, localmente notable en el extremo sur donde se esperan valores significativamente altos”.

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La AEMET detalló cómo evolucionará el tiempo en cada comunidad autónoma durante este martes. El frente dejará lluvias, tormentas y una fuerte caída de temperaturas en buena parte del país, aunque el calor seguirá muy presente en el sur y sureste.

Las zonas donde bajarán fuerte las temperaturas

Galicia: máximas en descenso generalizado y posibles lluvias débiles dispersas.

Asturias: descenso de temperaturas máximas y lluvias más intensas en el este de la Cordillera.

Cantabria: nubosidad baja, chubascos y caída de las máximas.

País Vasco: lluvias débiles dispersas y descenso térmico, especialmente en el interior.

Navarra: “máximas en descenso notable generalizado”.

La Rioja: temperaturas máximas en “notable descenso”.

Madrid: descenso generalizado de las temperaturas máximas.

Las regiones donde seguirán las tormentas y el granizo

Cataluña: tormentas localmente fuertes y posible granizo en el Pirineo oriental.

Aragón: posibilidad de chubascos y tormentas en el sistema Ibérico y el Pirineo oriental.

Castilla y León: probabilidad de precipitaciones débiles dispersas en zonas de montaña.

Comunidad Valenciana: baja probabilidad de tormentas en el interior del tercio norte.

Las zonas donde continuará el calor extremo

Andalucía: máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y ambiente muy cálido.

Murcia: temperaturas máximas en ascenso “localmente notable”.

Comunidad Valenciana: valores significativamente altos en el extremo sur.

Baleares: temperaturas en ligero ascenso y ambiente estable.

Canarias: temperaturas con pocos cambios y fuertes rachas de viento en zonas expuestas.

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La entrada del frente no solo traerá un descenso de temperaturas. También habrá rachas fuertes de viento en distintas zonas del país. La AEMET informó que soplará “viento moderado de componentes oeste y norte en la península, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de poniente en el Estrecho y Alborán”.

En Cataluña podrían darse rachas muy intensas. La previsión anticipa “probables rachas muy fuertes en zonas expuestas del norte del Ampurdán y prelitoral sur de Tarragona”.

Canarias tampoco quedará al margen del episodio meteorológico. La AEMET señaló que el alisio podrá llegar con “intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas”.