La inteligencia artificial esta a la ordén del día. De pronto, ChatGPT es un faro para la recomendación y la inforamación, aunque no siempre es muy acertada. Son conocidos los casos en que la IA ha metido la pata o donde sus conclusiones pueden ser poco más que polemicas. Sus “reseñas” sobre los paraísos del mundo son un cumulo de opiniones de internautas y sus conclusiones. Así es como Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma muy señalada. Repleta de contrastes, con joyas arquitectónicas, paisajes naturales sorprendentes y una rica historia palpable en cada rincón. No obstante, no todos sus pueblos se distinguen por su belleza. Algunos municipios han sido identificados por su escaso atractivo estético, urbanismo desorganizado o deficiente conservación patrimonial. A continuación, se presentan los cuatro pueblos considerados como los más feos de Castilla-La Mancha, de acuerdo a una recopilación fundamentada en percepciones populares, comentarios en redes sociales y observaciones generales. A pesar de ser uno de los pueblos más poblados de la región, su acelerado crecimiento urbanístico ha llevado a que muchos lo consideren un lugar carente de esencia. La expansión desordenada, la proliferación de polígonos industriales y la ausencia de un casco histórico adecuadamente preservado han llevado a que algunos lo califiquen como un pueblo “gris y sin atractivo”. La percepción negativa que se tiene de este lugar se debe, en gran medida, a su desarrollo urbano descontrolado. Esto ha generado un entorno que no invita a la apreciación cultural ni a la conexión con la historia local. Este municipio ha experimentado un crecimiento acelerado en las últimas décadas, lo que ha resultado en un urbanismo funcional, aunque carente de identidad. Bloques de viviendas modernas, calles amplias y escasas referencias históricas han llevado a que muchos lo consideren visualmente poco atractivo, especialmente en comparación con otros pueblos cercanos. La falta de un carácter distintivo en su diseño urbano ha suscitado preocupaciones entre los residentes y urbanistas, quienes abogan por una planificación que integre elementos históricos y culturales que enriquezcan la identidad del lugar. Aunque se caracteriza por una vida cultural vibrante y una notable actividad económica, Tomelloso es frecuentemente criticado por su arquitectura poco inspiradora y la ausencia de un centro histórico claramente definido. El diseño de sus amplias calles, orientado más hacia la funcionalidad que hacia la estética, provoca que numerosos visitantes experimenten desorientación al intentar encontrar “el encanto manchego”. La percepción de Tomelloso como un lugar carente de atractivo histórico puede influir en la experiencia de quienes lo visitan, limitando su apreciación de la riqueza cultural que la localidad ofrece. Tarancón se encuentra en un cruce de caminos y padece lo que se denomina “síndrome de ciudad dormitorio”. Su desarrollo ha sido caracterizado por la falta de una planificación adecuada, así como por una amalgama de estilos arquitectónicos que han dado lugar a una imagen urbana desarticulada. A pesar de contar con áreas de interés histórico, estas suelen ser ignoradas en medio de un entorno predominantemente caótico. La falta de orden en su crecimiento ha generado una percepción negativa entre sus habitantes. La diversidad arquitectónica, aunque en algunos casos puede ser apreciada, no logra compensar la sensación de desorganización que predomina en la ciudad.