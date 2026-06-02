La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este martes, 2 de junio de 2026 es de 3,98 euros y documentan un total de 251.030 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,18%.

En los últimos 10 días, la acción de Telefónica mostró un sesgo claramente bajista, con descensos frecuentes y repuntes breves, sin jornadas estables, lo que sugiere presión vendedora persistente.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, la volatilidad de Telefónica se situó en 14.86%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 24.62%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable durante esta última semana en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. La menor volatilidad semanal sugiere un período de menor inestabilidad en la acción de la compañía.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,1 euros el y un mínimo de 3,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.0M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica, S.A. es una multinacional española de telecomunicaciones que forma parte del Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, banda ancha y fibra, 5G, televisión de pago y soluciones digitales en Europa y Latinoamérica bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo.

Produce y opera redes de telecomunicaciones y plataformas digitales y genera contenidos audiovisuales a través de Movistar Plus+. Su línea de negocio abarca consumo y empresas (incluyendo Telefónica Tech para cloud, ciberseguridad e IoT/Big Data y Telefónica Infra para activos de red) y cuenta con más de 300 millones de accesos; fue fundada en 1924 y su ticker es TEF.