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Viajar al exterior requiere más que contar con un pasaporte vigente. En varios destinos, las autoridades migratorias exigen que el documento tenga una validez mínima adicional al momento del ingreso.

Quienes hayan postergado la renovación de su pasaporte y no cumplan con ese requisito podrían enfrentar problemas para abordar un vuelo o incluso ser rechazados en frontera.

Estados Unidos, Reino Unido y Canadá se encuentran entre los países que aplican controles estrictos sobre la documentación de los viajeros.

Aunque las reglas específicas varían según la nacionalidad del visitante y el tipo de autorización migratoria, las autoridades recomiendan verificar la vigencia del pasaporte con suficiente antelación antes de viajar.

En el caso de Estados Unidos, la normativa general establece que los visitantes extranjeros deben contar con un pasaporte válido durante toda su estancia y, para muchas nacionalidades, con una vigencia adicional de hasta seis meses más allá de la fecha prevista de salida.

Además, algunas aerolíneas pueden impedir el embarque si el documento no cumple con los requisitos exigidos por el país de destino.

¿Qué trámite deben realizar los viajeros para evitar restricciones?

El trámite clave consiste en renovar el pasaporte antes de que su fecha de vencimiento se acerque demasiado al viaje programado. Aunque muchas personas verifican únicamente que el documento no esté vencido, varios países exigen meses adicionales de vigencia para permitir el ingreso.

¿Qué trámite deben realizar los viajeros para evitar restricciones? Fuente: Shutterstock.

Las autoridades estadounidenses recuerdan que algunos destinos internacionales exigen una validez mínima de seis meses posteriores a la fecha del viaje. Esta condición busca evitar inconvenientes migratorios y garantizar que el viajero mantenga un documento válido durante toda su permanencia en el extranjero.

Por ese motivo, los especialistas en viajes recomiendan iniciar el proceso de renovación varios meses antes de cualquier desplazamiento internacional, incluso si el pasaporte todavía figura como vigente.

¿Qué ocurre en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá?

En Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aplica la conocida “regla de los seis meses” para numerosos viajeros internacionales, aunque existen excepciones para determinados países que mantienen acuerdos especiales con Washington.

En Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aplica la conocida “regla de los seis meses” para numerosos viajeros internacionales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Reino Unido y Canadá también exigen que los visitantes presenten un pasaporte válido durante todo el período de estancia y pueden rechazar el embarque o la entrada si la documentación no cumple con las condiciones establecidas por las autoridades migratorias y las aerolíneas.

Además, ambos países han reforzado en los últimos años los controles previos al viaje mediante sistemas de autorización electrónica.

Antes de comprar pasajes o iniciar un viaje internacional, las autoridades recomiendan consultar los requisitos vigentes del país de destino y comprobar la fecha de vencimiento del pasaporte.

Un documento próximo a expirar puede convertirse en un obstáculo suficiente para impedir el ingreso, aun cuando siga siendo formalmente válido.