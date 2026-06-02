El carnet de conducir tendrá una validez menor y los mayores de 65 no podrán renovarlo sin cumplir este requisito

La seguridad vial es un tema de constante revisión, con normativas que buscan reducir los riesgos en carretera y garantizar que todos los conductores españoles cumplan con las condiciones necesarias para circular.

A medida que la población envejece, el debate sobre la capacidad de los conductores mayores para seguir al volante ha cobrado mayor relevancia. En este contexto, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha implementado nuevas medidas dirigidas a los conductores de 65 años o más.

La agencia ha establecido requisitos estrictos para la renovación del carnet de conducir. Estas modificaciones buscan asegurar que quienes continúan manejando lo hagan en óptimas condiciones.

Las nuevas trabas en la renovación del carnet de conducir para todos los mayores de 65 años. Shutterstock

La propuesta de la DGT para los carnets de los mayores de 65 años

Uno de los principales cambios afecta directamente a la duración del permiso. Mientras que los conductores menores de 65 años renuevan su carnet cada diez años.

Quienes superan esa edad están obligados a hacerlo cada cinco años. Esta reducción no es casual: responde a la necesidad de detectar a tiempo posibles limitaciones que puedan comprometer la conducción.

Pero eso no es todo. Si durante los controles médicos se detecta alguna condición particular, las autoridades pueden establecer renovaciones aún más frecuentes, de uno o dos años.

Este sistema introduce una lógica más personalizada: cada conductor es evaluado según su situación individual, y no únicamente por su edad.

Las medidas buscan una evaluación más constante de las capacidades físicas y cognitivas de los conductores veteranos.

Las pruebas psicofísicas son ahora más exigentes e incluyen visión, audición y reflejos. Shutterstock

La prueba clave que ningún mayor de 65 años puede evitar para renovar el carnet

El punto central de la renovación para mayores de 65 años es la realización de un examen psicotécnico obligatorio. Sin esta evaluación aprobada, no es posible completar el trámite ni seguir conduciendo legalmente.

Estos controles se realizan en centros habilitados y están diseñados para medir las capacidades fundamentales para la conducción segura. Según el Real Automóvil Club de España (RACE), las pruebas no son uniformes para todos los conductores, sino que se adaptan a las condiciones particulares de cada persona, lo que permite obtener un diagnóstico más preciso.

Los aspectos que se evalúan incluyen la visión, la audición, los reflejos, la coordinación motriz y el estado cognitivo vinculado a la toma de decisiones y la atención.

¿Qué pasa si no se supera la evaluación médica en la renovación del carnet de conducir?

No aprobar la evaluación psicotécnica tiene consecuencias directas: sin informe médico favorable, la licencia no se renueva y el conductor no puede circular legalmente.

Este criterio se aplica de forma estricta pero individual. No existe una prohibición generalizada por edad: cada caso se analiza en función de los resultados obtenidos en el examen.

La DGT ha desmentido reiteradamente los rumores que circulan sobre la retirada automática del carnet a partir de los 65 años. La agencia ha aclarado que no existe una edad máxima para conducir en España.

La continuidad al volante depende exclusivamente de las capacidades individuales del conductor, no de su edad cronológica. Una persona de 70, 75 o más años puede seguir conduciendo sin problemas siempre que supere las evaluaciones correspondientes.