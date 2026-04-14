El Clase V Marco Polo de Mercedes-Benz se presenta como una de las furgonetas camper más completas del mercado, destacándose por su confort, versatilidad y equipamiento diseñado para todo tipo de viajes. Con capacidad para hasta cuatro personas y un interior concebido para el bienestar, el vehículo fusiona funcionalidad y estilo. Su configuración permite maximizar cada centímetro del espacio interior sin comprometer el lujo ni el diseño. El Clase V Marco Polo está disponible en España desde 695 euros al mes en 48 cuotas, con una entrada inicial de 30.260 euros y una cuota final de 45.633,99 euros. Ideal tanto para trayectos largos como para escapadas de fin de semana, este modelo ofrece soluciones prácticas para acampar y trabajar en movilidad, garantizando siempre la comodidad y la seguridad de los ocupantes. Con esta financiación, la marca proporciona una opción accesible para quienes buscan una furgoneta camper de alta gama, equipada y lista para cualquier aventura. La cocina del Clase V Marco Polo es compacta y funcional, equipada con dos quemadores, un fregadero y un frigorífico, diseñada meticulosamente para facilitar la preparación de alimentos durante los viajes, optimizando el espacio disponible. El vehículo cuenta con dos espacios destinados al descanso: una cama inferior en el área de pasajeros y una cama de techo elevada. Ambas están equipadas con colchones ergonómicos que garantizan un confort sobresaliente y un descanso reparador para un máximo de cuatro personas. El interior ofrece un extenso espacio de almacenamiento, incluyendo armarios, cajones extraíbles y compartimentos portaobjetos, lo que permite una organización eficiente y práctica de utensilios de cocina, vestimenta y equipo de viaje. Este diseño optimiza la funcionalidad del espacio, garantizando que cada elemento tenga su lugar adecuado. La suspensión neumática AIRMATIC, en combinación con el control de nivel Camper, asegura que el vehículo permanezca equilibrado en superficies irregulares, proporcionando seguridad y confort en cada detención. Este sistema es fundamental para optimizar la experiencia de conducción, adaptándose a diversas condiciones del terreno y mejorando la estabilidad del vehículo. El vehículo se distingue por su capacidad de fusionar estética y funcionalidad a través de la utilización de materiales de alta calidad, proporcionando un interior meticulosamente diseñado para el confort.