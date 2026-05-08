Este viernes, 8 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,84 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 697.558. Esta cifra refleja una variación del -0,85% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, Telefónica mostró volatilidad: empezó con dos descensos, alternó repuntes y retrocesos con un breve impulso alcista y cerró con dos caídas, dejando un balance neto ligeramente negativo. En la última semana, la volatilidad de Telefónica se ha situado en un 17.42%, lo que es inferior a su volatilidad anual, que alcanza un 24.62%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad reciente es menor que la anual. Esta tendencia sugiere que, a pesar de las fluctuaciones en el corto plazo, la estabilidad general de la compañía es notable en comparación con su performance histórica. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,91 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una multinacional de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Ofrece servicios de conectividad fija y móvil, fibra y banda ancha, TV de pago y soluciones digitales bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo. Sus líneas de negocio se estructuran en España, Alemania (Telefónica Deutschland/O2), Brasil (Vivo) e Hispam, además de Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT/Big Data) y Telefónica Infra. Datos de interés: fundada en 1924 y miembro del Ibex 35, tiene amplia presencia en Europa y Latinoamérica, impulsa 5G y redes de fibra y participa en la ‘joint venture’ británica Virgin Media O2.