El codiciado Santo Grial se halla en Valencia. Confirmado por la Iglesia Católica, se proclama que el cáliz usado por Jesús en la Última Cena descansa en la Catedral de Valencia, también referida como el Santo Tazón.

Este venerado objeto, embellecido por su intrincado diseño y reluciente oro, se cree que fue el mismo que Jesús empleó durante la ceremonia religiosa más conocida de la cristiandad. La tradición relata cómo Jesús, sosteniendo este cáliz, compartió el pan y el vino, simbolizando su cuerpo y sangre.

Al observar el Santo Grial, uno queda atrapado por su majestuosidad, resplandeciente con ornamentos dorados y preciosas gemas. Sin embargo, el verdadero tesoro yace en el cuenco superior: una pieza de ágata pulida que los expertos datan entre 50-100 a.C. Su autenticidad, respaldada por rigurosas investigaciones, incluida la del profesor Antonio Beltrán publicada en 1960, sigue siendo innegable.

¿Por qué el Grial se encuentra en Valencia?

San Lorenzo, uno de los siete diáconos de Roma, llevó el cáliz a España en el siglo III. Durante la Edad Media, para protegerlo de las incursiones musulmanas, el cáliz viajó por diferentes rincones de España y Francia.

Papas como Juan Pablo II y Benedicto XVI han rendido homenaje al Santo Grial al utilizarlo en ceremonias religiosas durante sus visitas a Valencia. Este objeto continúa siendo un testimonio del profundo significado y la rica historia que rodea la fe cristiana.

Tras ocultarse en diferentes lugares, en 1399, el rey Martín El Humano de Aragón lo recibió y lo llevó por Zaragoza y Barcelona. En 1436, Alfonso V llevó el cáliz a la Catedral de Valencia. Aunque se movió durante conflictos como la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil, finalmente encontró su hogar permanente en Valencia.