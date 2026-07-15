BBVA con el 58% de los nuevos préstamos para pymes por el canal digital ingresa en el olimpo de la banca online.

La fuerte apuesta de BBVA por la banca digital coloca a la entidad vasca como un referente indiscutible en ese segmento de mercado a nivel global. De hecho, el nuevo informe de Euromoney muestra cómo el escenario de la banca digital está evolucionando rápidamente con el acelerón de entidades tradicionales que quieren acortar distancias con los nuevos competidores digitales.

La publicación asegura que muchos bancos incumbentes ya alcanzaron a los neobancos y compiten directamente con ellos en materia de innovación y experiencia de cliente. “Entre los bancos que lideran esta competición, BBVA destaca como un ejemplo global de liderazgo digital en la banca minorista”, subraya Euromoney.

Ahí están los números que certifican el diagnóstico de la revista conocida por sus análisis sobre banca y finanzas internacionales: a cierre de mayo de 2026, el 58% de las nuevas operaciones de crédito formalizadas por pymes en el Grupo BBVA se contrataron a través de canales digitales, un porcentaje que se eleva hasta el 67% en el caso de los autónomos. Pero hay más. Entre enero y mayo, el volumen de financiación formalizada digitalmente rozó los 10.000 millones de euros.

“La digitalización está transformando la forma en que empresas y autónomos se relacionan con su banco. Desde la contratación de financiación hasta la gestión diaria de cobros, pagos y productos financieros, cada vez más clientes optan por canales digitales que permiten realizar operaciones de forma más rápida, sencilla y flexible”, asegura David Puente, responsable global de Retail Client Solutions de BBVA.

Los motivos detrás del crecimiento de los clientes digitales de BBVA.

El crecimiento de los clientes digitales de BBVA

En efecto, siguiendo las palabras de Puente vemos que esta evolución también se refleja en el crecimiento de la base de clientes digitales. En concreto, BBVA cuenta actualmente con más de 2,8 millones de clientes pyme y autónomos digitales en los países donde opera, un 6% más que un año antes.

En conjunto, el 84% de los clientes de pymes y autónomos, que operan regularmente con BBVA, ya utiliza canales digitales de forma habitual. La adopción supera el 90% en varios mercados del Grupo, con Argentina a la cabeza, donde alcanza el 96%, seguida de España, con un 92%. Turquía registra un 87% y México se sitúa en el 79%. Estos datos reflejan el avance de la penetración de la digitalización empresarial en los distintos países donde BBVA está presente.

Tal como se señaló, entre enero y mayo de 2026, BBVA canalizó cerca de 10.000 millones de euros de financiación digital para pymes y autónomos. El pasado año, el volumen financiado por esta vía alcanzó alrededor de 21.000 millones de euros.

Así las cosas, para Puente “la digitalización no es un fin en sí mismo, sino una forma de ofrecer a las empresas acceso más rápido y sencillo a la financiación cuando la necesitan”. El directivo explica que “hoy muchas operaciones pueden completarse de forma inmediata y sin documentación física, mejorando significativamente la experiencia del cliente”.

Alcance de la oferta digital

La oferta digital de BBVA cubre un amplio abanico de necesidades empresariales, desde soluciones para gestionar el circulante y la liquidez a corto plazo, como los anticipos sobre ventas realizadas a través de TPV o las líneas de crédito, hasta préstamos amortizables para financiar proyectos de inversión.

Asimismo, el canal digital también da respuesta a clientes con perfiles muy diversos, desde autónomos que acceden por primera vez a financiación hasta pymes de mayor tamaño que gestionan digitalmente operaciones de crédito de mayor importe.

Fuerte peso de los autónomos

Los autónomos son el segmento que presenta una mayor adopción de la financiación digital. A cierre de mayo de 2026, el 67% de las nuevas operaciones de crédito formalizadas por estos clientes se contrataron a través de canales digitales, nueve puntos porcentuales más que en el conjunto de las pymes.

Esta mayor penetración refleja la evolución de los canales digitales y de la oferta disponible para este segmento.

“Los autónomos”, afirma Puente, “pueden realizar cada vez más gestiones desde la web o la aplicación móvil, desde la contratación de productos financieros hasta la gestión de terminales TPV, la apertura de nuevas cuentas o el seguimiento de sus operaciones”.

Lo cierto es que el banco que lidera Carlos Torres Vila afirma que la posibilidad de acceder a estos servicios de forma sencilla y desde cualquier lugar impulsó una utilización cada vez más habitual de los canales digitales, encumbrando a BBVA como una de las instituciones líderes a nivel mundial en banca digital.