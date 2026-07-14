Se viene una violenta tormenta tras la ola de calor con caída de granizo y vientos de más de 70 km/h: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

España afronta un cambio en las condiciones meteorológicas con la llegada de un sistema de bajas presiones que dejará una jornada marcada por tormentas, granizo, fuertes rachas de viento y precipitaciones en varias comunidades.

Mientras buena parte del país continuará bajo un intenso episodio de calor, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos por fenómenos adversos en el norte peninsular y por temperaturas extremas en otras regiones.

La previsión indica que las tormentas más intensas se concentrarán durante la tarde de este martes, con especial incidencia en Asturias y el nordeste de Galicia, donde existe riesgo de chubascos localmente fuertes acompañados de granizo y viento.

Al mismo tiempo, el ascenso térmico llevará los termómetros cerca de los 40 grados en numerosas zonas del interior.

¿Qué localidades estarán afectadas por las tormentas y el calor extremo?

La AEMET mantiene 14 avisos meteorológicos activos, de los cuales 12 corresponden a altas temperaturas. Los avisos de nivel naranja afectan a Aragón, Cataluña, La Rioja y Navarra, donde el calor alcanzará niveles de riesgo importante desde las primeras horas de la tarde.

¿Qué localidades estarán afectadas por las tormentas y el calor extremo? Fuente: EFE Daniel González

En paralelo, Asturias y Galicia permanecen bajo aviso amarillo por tormentas debido a la influencia de una baja presión situada al noroeste de la Península. Los meteorólogos advierten que los chubascos podrán ir acompañados de granizo y fuertes rachas de viento, especialmente durante la tarde.

Entre las capitales que registrarán los valores más elevados destacan Zaragoza, Lleida, Logroño, Pamplona, Murcia y Granada, donde las máximas podrían situarse entre los 39 y los 40 grados.

Asturias y Galicia permanecen bajo aviso amarillo por tormentas debido a la influencia de una baja presión situada al noroeste de la Península. Fuente: EFE Javier Cebollada

¿Cómo evolucionará el tiempo durante los próximos días?

La estabilidad volverá a imponerse en gran parte del país a partir del miércoles, aunque el calor continuará intensificándose. Las temperaturas seguirán aumentando en el litoral mediterráneo, Baleares y el cuadrante suroeste, con máximas de hasta 42 grados en Zaragoza y Murcia, mientras que Lleida podría alcanzar los 41 grados.

El jueves llegará un ligero alivio en parte del nordeste peninsular, especialmente en Aragón y la Comunidad Valenciana, donde las máximas descenderán de forma apreciable. Sin embargo, el episodio de calor persistirá durante el fin de semana.

Además de las temperaturas extremas, la AEMET alerta de la llegada de calima al este peninsular y Baleares. La entrada de polvo en suspensión deteriorará la calidad del aire y aumentará el impacto del calor sobre la salud, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones, mantenerse hidratado y evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día.