Se despide la aspiradora robot | Este electrodoméstico nuevo transforma la manera de limpiar

Durante más de una década, la clásica aspiradora robot lideró la innovación en el hogar como el electrodoméstico favorito para la desinfección y el mantenimiento diario. Sin embargo, los constantes fallos por atascos con cables, alfombras gruesas o juguetes tirados demandaban una evolución urgente.

Hoy, el mercado tecnológico presenta un electrodoméstico nuevo que promete reemplazar estos dispositivos tradicionales y transforma por completo la manera de limpiar las casas. A través de sistemas autónomos de última generación, la inteligencia artificial y la ingeniería física se unen para dar vida a los verdaderos asistentes multifuncionales del futuro cercano.

¿Cuál es el nuevo invento que reemplaza a las aspiradoras robot?

Uno de los mayores límites de los modelos anteriores era su incapacidad para interactuar físicamente con los obstáculos cotidianos. Según informes de la Consumer Technology Association y Robotics Business Review, la nueva generación de limpieza incorpora brazos robóticos multieje diseñados para mover objetos sin asistencia humana.

Se despide la aspiradora robot | Este electrodoméstico nuevo transforma la manera de limpiar

Un gran ejemplo de esto es el Roborock Saros Z70m, en el cual destaca su revolucionaria tecnología OmniGrip: un brazo articulado de cinco ejes capaz de levantar calcetines, cables o juguetes del suelo, limpiar la zona que estaba obstruida y, posteriormente, volver a colocar el objeto en su lugar original.

El detalle que lo hace diferente a las demás aspiradoras robots

Otra gran innovación llega para erradicar por completo el molesto problema de los desniveles en el suelo y las transiciones de habitaciones. El Dreame X50 Ultra destaca en el mercado gracias a su tecnología ProLeap.

Este sistema utiliza patas robóticas retráctiles que elevan físicamente el cuerpo del dispositivo para superar de forma autónoma obstáculos y umbrales de hasta 6 centímetros de altura.

Además, cuenta con un sensor superior inteligente que se oculta de forma dinámica para reducir su altura a solo 8,9 centímetros, permitiéndole limpiar con total libertad debajo de camas o sillones extremadamente bajos.

La inteligencia artificial que ayuda a la limpieza del aparato

El cerebro de este electrodoméstico nuevo combina la visión 3D avanzada con modelos de lenguaje de última generación. Según la Asociación Europea de Robótica, estos sistemas interpretan órdenes directas y deciden con criterio qué zonas prioritarias de limpieza atender primero.

Los robots usarán aspiradoras para limpiar la casa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Gracias a la integración de software y hardware inteligente, las nuevas funciones clave son:

Mapeo milimétrico: cámaras RGB y tecnología de tiempo de vuelo (ToF) que reemplazan a los láseres tradicionales.

Detección avanzada de suciedad: visión infrarroja capaz de identificar manchas líquidas que no se perciben a simple vista.

Integración domótica: sincronización con luces y cerraduras inteligentes para operar cuando el hogar esté vacío.

El veredicto de los expertos y precios en España

Para quienes buscan dar el gran salto tecnológico, el sitio especializado RTINGS catalogó al Roborock Saros 10R como el producto más destacado del año debido a su diseño ultraplano de perfil bajo, el cual prescinde de la clásica torre superior.

En España, adquirir este tipo de asistentes domésticos ya es una realidad gracias a la distribución en tiendas oficiales y grandes operadores. El modelo premium Roborock Saros Z70 se comercializa en el mercado español con un precio de salida de 1799 euros, mientras que la innovadora alternativa de Dreame X50 Ultra se posiciona en una competitiva franja entre los 750 y los 850 euros.