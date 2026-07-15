La demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 14.786.745 MWh con respecto a los 14.331.490 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía eléctrica pasó de 138.11 euros a 134.73 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 16 de julio?

En el transcurso del jueves, 16 de julio de 2026, las horas más costosas para el uso de la luz se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 189,51 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 22:00 a 23:00 189.51 euros De 23:00 a 24:00 182.93 euros De 0:00 a 1:00 173.58 euros De 7:00 a 8:00 171.9 euros De 21:00 a 22:00 170.81 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 16 de julio?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 70,79 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 18:00 a 19:00 70.79 euros De 17:00 a 18:00 73.14 euros De 16:00 a 17:00 75.79 euros De 15:00 a 16:00 85.0 euros De 14:00 a 15:00 90.0 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 173.58 De 1:00 a 2:00 166.65 De 2:00 a 3:00 166.65 De 3:00 a 4:00 166.09 De 4:00 a 5:00 165.65 De 5:00 a 6:00 166.09 De 6:00 a 7:00 166.65 De 7:00 a 8:00 171.9 De 8:00 a 9:00 170.0 De 9:00 a 10:00 152.98 De 10:00 a 11:00 141.18 De 11:00 a 12:00 102.0 De 12:00 a 13:00 98.4 De 13:00 a 14:00 97.81 De 14:00 a 15:00 90.0 De 15:00 a 16:00 85.0 De 16:00 a 17:00 75.79 De 17:00 a 18:00 73.14 De 18:00 a 19:00 70.79 De 19:00 a 20:00 90.0 De 20:00 a 21:00 100.01 De 21:00 a 22:00 170.81 De 22:00 a 23:00 189.51 De 23:00 a 24:00 182.93

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?