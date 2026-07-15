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La demanda de energía en España del jueves marcó la cifra de 14.786.745 MWh con respecto a los 14.331.490 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la energía eléctrica pasó de 138.11 euros a 134.73 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 16 de julio?
En el transcurso del jueves, 16 de julio de 2026, las horas más costosas para el uso de la luz se registrarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 189,51 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 22:00 a 23:00
|189.51 euros
|De 23:00 a 24:00
|182.93 euros
|De 0:00 a 1:00
|173.58 euros
|De 7:00 a 8:00
|171.9 euros
|De 21:00 a 22:00
|170.81 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 16 de julio?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 70,79 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 18:00 a 19:00
|70.79 euros
|De 17:00 a 18:00
|73.14 euros
|De 16:00 a 17:00
|75.79 euros
|De 15:00 a 16:00
|85.0 euros
|De 14:00 a 15:00
|90.0 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|173.58
|De 1:00 a 2:00
|166.65
|De 2:00 a 3:00
|166.65
|De 3:00 a 4:00
|166.09
|De 4:00 a 5:00
|165.65
|De 5:00 a 6:00
|166.09
|De 6:00 a 7:00
|166.65
|De 7:00 a 8:00
|171.9
|De 8:00 a 9:00
|170.0
|De 9:00 a 10:00
|152.98
|De 10:00 a 11:00
|141.18
|De 11:00 a 12:00
|102.0
|De 12:00 a 13:00
|98.4
|De 13:00 a 14:00
|97.81
|De 14:00 a 15:00
|90.0
|De 15:00 a 16:00
|85.0
|De 16:00 a 17:00
|75.79
|De 17:00 a 18:00
|73.14
|De 18:00 a 19:00
|70.79
|De 19:00 a 20:00
|90.0
|De 20:00 a 21:00
|100.01
|De 21:00 a 22:00
|170.81
|De 22:00 a 23:00
|189.51
|De 23:00 a 24:00
|182.93
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu vivienda: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura innecesariamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Verifica la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz del sol y minimizar la necesidad de encender las lámparas.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos gastan energía incluso encontrándose apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.