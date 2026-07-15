El destino preferido de Alejandro Sanz: este pueblo destaca por sus construcciones medievales, su impresionante naturaleza y reconocida gastronomía.

Alcalá de los Gazules, en pleno Parque Natural de Los Alcornocales, es uno de los pueblos blancos más emblemáticos de Cádiz y el lugar donde Alejandro Sanz vivió parte de su infancia y adolescencia. Su patrimonio medieval, su entorno natural y su cocina tradicional lo convierten en un destino único.

Ubicado en pleno Parque Natural de Los Alcornocales, este municipio combina monumentos medievales, paisajes únicos y una rica herencia cultural que atrae tanto a amantes de la naturaleza como a quienes buscan conocer la esencia de los pueblos blancos de Andalucía.

El pueblo blanco de Cádiz donde Alejandro Sanz vivió parte de su infancia

Alejandro Sanz guarda una estrecha relación con Alcalá de los Gazules, localidad donde disfrutó de algunos de los momentos más felices de su infancia y adolescencia junto a su familia materna. El cantante incluso dedicó unas emotivas palabras al municipio, reflejando el cariño que siente por este rincón de la provincia de Cádiz.

Enclavado en el Parque Natural de Los Alcornocales, Alcalá de los Gazules destaca por su arquitectura tradicional andaluza, con calles empinadas y casas encaladas que desembocan en amplias plazas. Declarado Conjunto Histórico y perteneciente a la Ruta del Toro, el municipio es un excelente punto de partida para descubrir uno de los espacios naturales más importantes de Andalucía.

El entorno ofrece numerosas actividades de turismo activo, como senderismo, piragüismo, cicloturismo o paseos a caballo. Entre las excursiones más recomendadas se encuentra la subida a la sierra del Aljibe, cuyo punto más alto ofrece espectaculares vistas panorámicas. Además, el parque alberga una gran diversidad de fauna, con corzos, ciervos, buitres y águilas perdiceras, entre otras especies.

Muy cerca del casco urbano se encuentra la zona recreativa de El Picacho, equipada con aula de naturaleza, zona de acampada y albergue, un espacio ideal para disfrutar del entorno natural.

El destino preferido de Alejandro Sanz: el pueblo medieval de Cádiz que enamora por su naturaleza, su historia y su gastronomía. Wikipedia

Construcciones medievales, legado romano y un patrimonio único

Alcalá de los Gazules conserva importantes vestigios de su pasado medieval. Entre ellos destacan el torreón del castillo, levantado entre los siglos XIII y XVI, varios lienzos de muralla y la histórica Puerta de la Villa.

En la Plaza Alta, también conocida como plaza de San Jorge, se encuentran la Iglesia Mayor Parroquial de San Jorge y la Casa del Cabildo. A estos monumentos se suman las fuentes de origen árabe, como el Pozo de Arriba, el de Enmedio y el de Abajo, además del convento de Santa Clara, el antiguo convento de Santo Domingo y el santuario de Nuestra Señora de los Santos, donde cada año se celebra una popular romería.

Otro de sus grandes atractivos históricos se encuentra en el yacimiento de la Mesa del Esparragal, donde aparecieron los restos de la Torre Lascutana y el Bronce de Lascuta, considerado la primera inscripción romana hallada en España y que actualmente se conserva en el Museo del Louvre de París.

El destino preferido de Alejandro Sanz: el pueblo medieval de Cádiz que enamora por su naturaleza, su historia y su gastronomía. Cádiz Turismo

Naturaleza, gastronomía y el encanto de la Sierra Gaditana

Alcalá de los Gazules es un destino ideal para quienes buscan naturaleza y tranquilidad. Sus bosques de alcornoques, senderos y miradores convierten al municipio en un referente del ecoturismo en la provincia de Cádiz.

A ello se suma una gastronomía basada en los productos de la sierra y en recetas tradicionales que conservan la identidad culinaria de la comarca. La hospitalidad de sus habitantes y el ambiente de sus plazas y calles completan la experiencia de quienes visitan este pueblo blanco.

El vínculo de Alejandro Sanz con Alcalá de los Gazules quedó reflejado en unas palabras dedicadas al municipio: “Pobre de aquel pobrecito que no conozca Alcalá. Casas blancas, gente de oro, sol de estaño, la salá. Es chiquito mi tesoro… Plaza Alta y madrugá. Un espejo y las estrellas, es la sierra que va al mar. Pobre del pobrecito que no conozca Alcalá, que no aprenderá en su vida por qué en este pueblo todos sabemos volar”.