Oficial | El Gobierno envía inspectores casa por casa para revisar pensiones y podrá dar de baja sus prestaciones

En esta noticia Cómo detecta el gobierno el fraude en prestaciones sociales

El control y la persecución del fraude en las prestaciones de la Seguridad Social en España se han convertido en una prioridad para la administración pública. Bajo el amparo de la Ley Organizadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Ley 23/2015) y la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), el Estado busca optimizar sus recursos.

Para lograrlo, la administración funciona bajo el principio de eficiencia económica. Mover inspectores a la calle es costoso, por lo que el 95% del trabajo de detección se realiza de forma digital mediante el cruce masivo de bases de datos. Las visitas físicas quedan relegadas como último recurso ante alertas graves y automatizadas.

Los jubilados que no presenten la documentación necesaria podrían perder su prestación(Fuente: Shutterstock)

Cómo detecta el gobierno el fraude en prestaciones sociales

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Trabajo, emplea tres herramientas primordiales para llevar a cabo una investigación:

La lucha contra el fraude digital a través del cruce de datos

Mensualmente, la Seguridad Social realiza un cruce de datos con la Agencia Tributaria (Hacienda), los movimientos de cuentas bancarias, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Comisaría General de Extranjería.

Si un ciudadano declara que no posee ingresos para recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero Hacienda detecta consumos elevados mediante tarjetas de crédito o transferencias inusuales, el sistema genera una alerta de manera inmediata.

Controles de geolocalización y límites regionales

Ciertas ayudas requieren residencia obligatoria en territorio nacional, como los subsidios por desempleo y las pensiones no contributivas. El sistema informático puede identificar si el beneficiario adquiere billetes de avión internacionales o si su tarjeta sanitaria no registra uso en España durante varios meses, lo que activa la sospecha de residencia irregular en el extranjero.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo español ha blindado las inspecciones en ámbitos residenciales. La doctrina determina que un funcionario no puede acceder al interior de una vivienda a la fuerza, independientemente de la gravedad del fraude sospechado. Para realizar una comprobación presencial, existen únicamente dos vías legales:

Consentimiento expreso : el ciudadano permite el ingreso de forma voluntaria tras la correcta identificación del inspector mediante su carné oficial.

Autorización judicial de entrada: si el residente se niega a abrir las puertas, el inspector debe retirarse y solicitar una orden firmada por un juez de lo Contencioso-Administrativo, aportando indicios claros del fraude cometido.

Si la investigación digital inicial arroja indicios sólidos de delito y un inspector acude a una vivienda particular, la normativa española impone límites estrictos protegidos por el Artículo 18.2 de la Constitución Española, relativo a la inviolabilidad del domicilio.

Cualquier prueba obtenida sin cumplir estrictamente con estos requisitos carecerá de validez legal y será anulada en el proceso.

Cuando la Inspección de Trabajo o el INSS determinan que un beneficiario ha falseado información o ha incumplido los requisitos esenciales, se aplican las sanciones estipuladas por la Ley LISOS para infracciones que se consideran graves o muy graves: