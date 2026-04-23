Después de una semana marcada por temperaturas altas para la época, el tiempo en España dará un cambio justo antes del fin de semana. La evolución prevista por AEMET y distintos análisis meteorológicos anticipa una atmósfera más inestable, con lluvias y tormentas en varias comunidades. El contraste llega tras jornadas con máximas cercanas o superiores a los 30 grados en algunos puntos del país. Ahora, una entrada de aire más fresco y el avance de bajas presiones favorecerán nubes de evolución, chubascos y una caída de temperaturas en buena parte del mapa. Las áreas con mayor probabilidad de precipitaciones se concentran en el norte, nordeste e interior peninsular. Entre las regiones a vigilar aparecen sectores de Galicia, la cornisa cantábrica, Navarra, Aragón, La Rioja y zonas montañosas del centro y este peninsular. También podrían registrarse tormentas vespertinas en puntos de la Meseta. En episodios de primavera como este, las lluvias suelen ser irregulares: no lloverá todo el día en todas partes, pero sí pueden darse chaparrones intensos en poco tiempo acompañados de aparato eléctrico, granizo puntual o rachas fuertes de viento. En Madrid, el fin de semana podría arrancar con más nubosidad y opciones de lluvia, especialmente el sábado, según previsiones locales difundidas en las últimas horas. En Barcelona y buena parte del Mediterráneo, el escenario es más variable: intervalos nubosos, ambiente templado y riesgo menor de precipitaciones persistentes, aunque no se descartan chubascos aislados. En Sevilla y zonas del sur peninsular, el tiempo seguiría más estable que en el norte, aunque con temperaturas menos extremas que en días previos. El cambio más visible no será solo la lluvia. También se espera una moderación térmica después del episodio cálido que dejó valores impropios para estas fechas en varias ciudades españolas. En algunas zonas del oeste y centro, el descenso puede sentirse con claridad respecto de los días anteriores. Aun así, no se trata de una vuelta al frío invernal. El ambiente seguirá primaveral, con tardes suaves y momentos agradables entre chaparrones. Quienes viajen este fin de semana o tengan actividades al aire libre deberían revisar la previsión del tiempo local actualizada durante las próximas horas. En primavera, pequeñas variaciones cambian mucho el mapa de lluvias. El escenario más probable hoy es claro: se termina la estabilidad. Llega un cambio de tiempo con más nubosidad, temperaturas moderadas y riesgo de tormentas en distintas zonas de España.