No hay mejor plan para desconectar y disfrutar de un fin de semana relajado que una escapada a la costa andaluza. Entre los destinos que destacan por su belleza natural y su ambiente tranquilo, Tarifa ocupa un lugar privilegiado.

Este pueblo marinero de la provincia de Cádiz, ubicado entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, enamora con sus playas vírgenes, calles empedradas y monumentos históricos. Todo ello lo convierte en uno de los lugares más especiales para visitar en el sur de España.

Las playas de Tarifa destacan por su limpieza, amplitud y escasa urbanización.

Por qué Tarifa tiene algunas de las mejores playas del país

Playa de Los Lances, Playa de Bolonia y Playa de Valdevaqueros son algunas de las más espectaculares de Tarifa. Con más de 20 kilómetros de arena fina y aguas cristalinas, estas playas están consideradas entre las más bonitas y mejor conservadas de España.Las playas de Tarifa destacan por su estado natural y escasa urbanización. Su entorno virgen, protegido en parte por su cercanía con el Parque Natural del Estrecho, permite disfrutar de paisajes únicos sin aglomeraciones ni construcciones invasivas. Además de la tranquilidad y la limpieza de sus playas, Tarifa ofrece la posibilidad de ver delfines y ballenas en determinadas rutas marinas, gracias a su situación estratégica entre el Atlántico y el Mediterráneo. Esta biodiversidad convierte a la zona en un punto de interés para amantes de la naturaleza y el ecoturismo.