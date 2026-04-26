El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este domingo, 26 de abril de 2026. El clima en España se caracteriza por una ligera estabilización debido al alejamiento de la dana por el mar de Alborán. Se prevén chubascos fuertes en el norte, granizo en la meseta norte y precipitaciones débiles en el sureste, Ceuta y Melilla. El Cantábrico tendrá cielos muy nubosos, mientras el resto del país estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas máximas subirán, notablemente en el sudeste peninsular, mientras que las mínimas ascenderán en Galicia y Cataluña y bajarán en el tercio sudeste y el Cantábrico oriental. Sobresalen brumas en zonas de montaña y calima en la mitad oriental. El viento será flojo en la Península y Baleares y moderado en Canarias. Intervalos de nubes altas en Madrid, con probables chubascos en la Sierra, ligera calima y temperaturas entre 10 y 27 grados. El clima en Andalucía se caracterizará por cielos poco nubosos con posibles chubascos en las sierras, temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 29 grados, además de vientos flojos a moderados del este, con rachas fuertes en el litoral almeriense y el Estrecho. En Cataluña, se espera un cielo poco nuboso con algunas nubes altas y evolución diurna en la mitad norte, donde se podrán registrar chubascos y tormentas en el Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre 10 grados de mínima y 28 grados de máxima, con un ligero ascenso en la mitad sur, mientras que el viento será flojo y predominará la componente sur por la tarde. El clima en Aragón se presentará con cielos poco nubosos y algunas nubes altas, aumentando la nubosidad en las montañas por la tarde, donde se esperan chubascos con posibilidades de tormenta en el Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 29 grados de máxima, con un ligero ascenso en las temperaturas y vientos flojos de dirección variable, más moderados en el valle del Ebro. El clima en Asturias se presenta con intervalos de nubes bajas y abundante nubosidad alta, especialmente en la Cordillera, donde se esperan chubascos y posibles tormentas puntuales. Habrá nieblas matinales y vespertinas en el interior, con temperaturas oscilando entre 9 y 23 grados y un viento flojo variable que tenderá a nordeste durante las horas centrales. Cielo poco nuboso, despejando por la tarde; posible niebla matinal en Menorca y Mallorca; mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso; viento flojo del este con brisas costeras a mediodía. Se espera un cielo de intervalos nubosos a nuboso con probables lluvias débiles en el norte durante la madrugada y al final del día, así como en el interior de las islas montañosas al mediodía y por la tarde. En las islas más orientales, la probabilidad de precipitaciones es baja. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 25 grados, con vientos moderados del norte y predominando del nordeste en las islas más occidentales. Cielos con nubes altas tendiendo a poco nuboso, mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso y viento moderado del noreste en el litoral de Alicante y flojo variable en el resto, predominando la componente este en horas centrales. En Castilla y León se espera un clima poco nuboso con nubes de evolución durante el día, chubascos débiles a moderados y posibles tormentas, especialmente en el noroeste, además de bancos de niebla matinales en el tercio sur. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5 grados y una máxima de 26 grados, con viento del norte y noreste, generalmente flojo, pero con rachas fuertes en áreas de tormenta. El clima se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas y nubosidad en las montañas del nordeste y suroeste. Habrá ligera calima y se podrían registrar chubascos débiles y aislados en las montañas del nordeste a partir del mediodía. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas ascenderán en la mitad meridional, alcanzando hasta 27 grados en el extremo sureste. El viento será flojo, predominando del este y sureste y girará al norte en Guadalajara por la tarde. En Madrid, cielos nubosos o muy nubosos con lluvias débiles ocasionales, máxima de 20 °C, mínima de 16 °C y levante moderado. En Melilla habrá cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles, temperaturas sin cambios con máxima de 20 y mínima de 17 grados y levante moderado. Se prevé un clima poco nuboso con brumas y nieblas matinales y en la tarde se esperaran nubes con chubascos y tormentas ocasionales; temperaturas mínimas de 9 grados y máximas de 24 grados. El clima en Navarra se presentará poco nuboso, con brumas y nieblas en el norte por la mañana y chubascos aislados en Pirineos por la tarde; temperaturas entre 8 y 24 grados. Cielo poco nuboso con evolución y chubascos vespertinos, sobre todo en la Ibérica y a veces con tormenta; no se descarta niebla matinal aislada, mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso y viento flojo del norte.