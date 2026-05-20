Las tormentas estarán acompañadas por fuertes ráfagas de viento, intensa actividad eléctrica y lluvias persistentes.

El clima cambiará de forma notable durante las próximas horas por la llegada de un episodio de inestabilidad que dejará lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento en distintos puntos del país.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó avisos por precipitaciones intensas y viento en varias comunidades, donde también se espera una bajada de temperaturas después de varios días de ambiente más cálido y estable.

Alertan por tormentas fuertes, lluvias y viento intenso en varias comunidades

La AEMET explicó que el avance de aire más frío e inestable favorecerá la formación de tormentas durante gran parte de la jornada. En algunas zonas podrían registrarse chubascos localmente intensos y rachas fuertes de viento.

Las previsiones muestran que las áreas más afectadas estarán en el norte, nordeste y sectores del interior peninsular. También existe riesgo de tormentas eléctricas y acumulados importantes de agua en cortos periodos de tiempo.

Además de las precipitaciones, el organismo meteorológico advirtió por un descenso térmico que se notará especialmente en regiones donde las temperaturas habían subido durante los últimos días. El cambio será más visible entre la tarde y la noche.

La AEMET mantiene alertas por precipitaciones intensas y un brusco cambio de tiempo en varias regiones.

¿Qué zonas tendrán más lluvias y tormentas este miércoles?

Según el último pronóstico, comunidades como Aragón, Cataluña, Navarra, La Rioja y sectores de Castilla y León tendrán mayor probabilidad de lluvias y tormentas durante la jornada.

En otras zonas también podrían aparecer chubascos de intensidad moderada acompañados por viento fuerte y cielos muy nubosos. En algunos puntos del Mediterráneo no se descartan tormentas localmente intensas.

La AEMET indicó que las temperaturas máximas bajarán en buena parte del interior, mientras que el viento ganará intensidad en áreas abiertas y de montaña. Esta situación dejará una sensación térmica más fresca respecto a días anteriores.

Los expertos señalaron que mayo suele presentar cambios bruscos de tiempo por la entrada de masas de aire frío en altura, un fenómeno habitual durante la primavera y que puede generar tormentas rápidas e intensas.

La primavera mantiene un patrón de tiempo inestable en buena parte del país

Durante las últimas semanas se registraron varios episodios de inestabilidad con lluvias, viento y tormentas en distintas comunidades. Algunas regiones acumularon precipitaciones por encima de los valores habituales para esta época.

Los meteorólogos siguen vigilando la evolución de las bajas presiones y las masas de aire frío que continúan afectando al oeste de Europa. Este escenario favorece cambios rápidos de tiempo y nuevos episodios de lluvia durante los próximos días.

La AEMET también mantiene seguimiento sobre posibles tormentas localmente fuertes en áreas del interior peninsular, donde el contraste entre temperaturas cálidas y aire frío en altura puede intensificar las precipitaciones.