En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este viernes, 10 de julio de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 73.179,59 euros. El valor de apertura refleja una variación del -196,80314 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una estabilidad en los últimos dos días.

Esto sugiere que el interés por el Bitcoin sigue en aumento, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, Bitcoin registró una leve subida del 0.66%, lo que sugiere cierta estabilización a corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una variación del -42.28% en su cotización, reflejando una tendencia descendente y una rentabilidad negativa para quien mantuvo la inversión durante ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 22.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.55%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.