La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirmó un cambio abrupto en el tiempo en Navarra, marcando el inicio de un episodio de inestabilidad intensa que se extenderá durante al menos 72 horas, con especial incidencia desde el jueves y a lo largo del fin de semana coincidente con el puente de mayo. Tras varios días de ambiente estable y temperaturas suaves, los modelos meteorológicos apuntan a un escenario dominado por tormentas severas, lluvias localmente intensas y episodios de granizo. Según la previsión actualizada, el jueves Navarra entrará de lleno en la fase más adversa del episodio, con chubascos generalizados que podrán ir acompañados de tormentas durante la tarde. Estas precipitaciones no serán uniformes, pero sí potencialmente intensas, sobre todo en el norte y zonas de montaña, donde también se esperan rachas fuertes de viento y granizo. La AEMET advierte que este patrón se mantendrá activo durante varias jornadas consecutivas, prolongándose al menos tres días. Navarra forma parte además del grupo de comunidades bajo aviso por fenómenos adversos, en un contexto de inestabilidad generalizada en buena parte del país. Durante el avance del episodio, el riesgo estará vinculado tanto a la intensidad de las precipitaciones en cortos periodos de tiempo como a la naturaleza tormentosa de los chubascos, propios de una atmósfera muy cargada de energía. Este escenario encaja con lo que los expertos describen como un cambio de patrón atmosférico que comenzará a consolidarse a partir del 3 de mayo. La llegada de una nueva circulación favorecerá la formación de tormentas en amplias zonas del norte y del este peninsular, manteniendo un tiempo muy variable, con alternancia de lluvias intensas y breves mejorías. En el caso de Navarra, esta configuración refuerza la probabilidad de que las tormentas sean localmente fuertes y persistentes durante el tramo central del puente. A nivel nacional, diez comunidades autónomas se encuentran bajo aviso por lluvias y tormentas, con cinco de ellas en nivel naranja por riesgo importante. El episodio no se limitará al norte: además del interior peninsular, las tormentas acabarán alcanzando también a las comunidades mediterráneas entre el viernes y el domingo. Este desplazamiento del foco tormentoso estará asociado al paso de vaguadas y a la entrada de aire frío en altura, factores clave para la aparición de granizo y fuertes rachas de viento. Durante el puente de mayo, el tiempo será especialmente revuelto en el norte, nordeste y zonas del sistema Ibérico, mientras que el este peninsular experimentará un aumento progresivo de la inestabilidad. En contraste, Canarias quedará al margen de este episodio, con un tiempo más estable en general.