En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización del Ripple este viernes, 10 de julio de 2026 a las 12 horas en España es de 1,26 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,86% en comparación con el día pasado.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro durante los últimos días. Esta tendencia indica un crecimiento continuo en el valor de Ripple frente al euro.

La cotización de Ripple ha mostrado un desempeño negativo: en la última semana retrocedió un 4.76% y en el último año acumuló una caída del 56.62%, lo que indica una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad claramente desfavorable para quienes han mantenido la inversión durante ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana fue del 22.86%, que es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.