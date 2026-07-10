En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este viernes, 10 de julio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 51,11 euros. El valor de apertura refleja una variación del -95,69731 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos dos días. Esto sugiere un aumento en su valor, lo que podría atraer a más inversores en el corto plazo.

En la última semana, Litecoin mostró un cambio del -2.28%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula una variación del -53.75% en su cotización. Esta evolución implica una rentabilidad negativa para los inversores de largo plazo y un entorno de mayor riesgo y volatilidad en el corto plazo, con señales limitadas de recuperación inmediata.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin es del 25.80%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 52.08%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.