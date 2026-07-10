La inversión hotelera alcanza en España los 2460 millones en el primer semestre, un 26% más

En esta noticia Predomina la apuesta por el segmento de lujo

El turismo se afianza como uno de los motores de la economía española. En los primeros cinco meses del ejercicio el número de turistas que visitaron el país aumentó un 5% y superó los 36,8 millones, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta afluencia de visitantes impulsa inversiones en las distintas áreas en las que se apoya el sector, entre ellas la hotelera.

Veamos. La inversión hotelera en España alcanzó los 2.460 millones de euros en el primer semestre de 2026, según datos Colliers, lo que supone un incremento del 26,5% respecto al mismo periodo del año anterior y sitúa el volumen en máximos históricos para un primer semestre.

El informe, al que tuvo acceso El Cronista España, dice que la actividad transaccional se concentró principalmente en hoteles existentes, que acumulan 2.078 millones de euros, mientras que los activos para reconversión representó 101 millones y los suelos para desarrollo hotelero, 281 millones. En total, el mercado registró la compraventa de 88 activos y 12.187 habitaciones.

Por otra parte, el precio medio por habitación se situó en 213.300 euros, un nuevo máximo en la serie histórica y más del doble que hace diez años. De acuerdo a la consultora inmobiliaria global, este crecimiento responde tanto al peso creciente de activos de alta calidad como al interés inversor en destinos consolidados y con sólidos fundamentales operativos.

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Así, y por tipología, el mercado mantiene su orientación hacia el producto vacacional, que concentra el 60% de la inversión, frente al 40% del segmento urbano. “Este comportamiento está alineado con el mayor recorrido de crecimiento que presentan los destinos turísticos y su capacidad para captar demanda internacional”, explica el informe.

Desde el punto de vista geográfico, los destinos vacacionales continúan atrayendo el mayor volumen de inversión. Las Islas Baleares, lideran con 577 millones de euros y el 23% del total nacional. Le siguen la Costa del Sol, con 435 millones y una cuota del 18% y las Islas Canarias con 363 millones, equivalente al 15% de la inversión total del periodo.

Los destinos urbanos como Madrid y Barcelona suman 562 millones de euros y una cuota del 23%, con Madrid liderando la inversión hotelera urbana durante el periodo.

Predomina la apuesta por el segmento de lujo

Colliers destaca, además, que la inversión hotelera se mantiene muy enfocada en los activos de categoría más alta. Los hoteles de 5 estrellas concentraron el 51% del volumen invertido, por delante de los de 4 estrellas con un 35%, “lo que sitúa el grueso de la inversión total en los activos del segmento Premium”.

En concreto, este segmento concentró el 86% de la inversión total, alcanzando un volumen de 2.108 millones de euros distribuidos en 55 operaciones. La actividad evidenció una notable aceleración durante el segundo trimestre del año, periodo en el que se materializaron transacciones por un volumen total de 1.350 millones.

Perfil inversor

Entre los compradores más activos del semestre destacan principalmente las cadenas hoteleras y los inversores nacionales, que refuerzan su posición mediante adquisiciones selectivas, las SOCIMIs y vehículos especializados, con foco en activos estabilizados o con recorrido de mejora y los fondos internacionales, interesados en oportunidades value-add.

Lo cierto es que el capital nacional asumió un rol protagonista, liderando la actividad con 1.336 millones de euros (63,4% de la inversión en este segmento). Dentro de este grupo, las cadenas hoteleras españolas actúan como el principal motor del mercado, aglutinando el 33,3% del volumen transaccionado, seguidas por inversores privados y family office nacionales con un 25,7%.

Por su parte, el capital internacional ha aportado el 36,6% del volumen, esto es 772 millones de euros. Dentro de este segmento inversor, Colliers destaca, como ya se señaló, la actividad de los fondos institucionales internacionales orientados a oportunidades value-add y operaciones de mayor envergadura.

Principales operaciones

La actividad inversora en el primer semestre de 2026 estuvo marcada por varias operaciones de volumen que evidencian el interés por activos premium en ubicaciones consolidadas.

En concreto, destacan la adquisición de suelo para Four Seasons Marbella y la transacción del 50% del Four Seasons Madrid, junto a movimientos corporativos como la recompra por parte de Palladium de la participación (75%) de Azora en su JV o el portfolio de tres hoteles de HI Partners adquirido por Calena.

También sobresalen operaciones sobre activos singulares como Tivoli La Caleta y el Ocean House Torremolinos, reflejando un mercado cada vez más enfocado en oportunidades selectivas, tanto estabilizadas o con potencial de creación de valor.

“El primer semestre del año cierra con la mejor cifra de inversión histórica, demostrando un año más la profundidad y liquidez del mercado. El récord de precios por habitación en 2026 es el resultado del esfuerzo en la reforma y reposicionamiento de hoteles en los últimos años y un mayor interés inversor por hoteles estabilizados”, sostiene Gonzalo Gutiérrez, Managing Director de Hoteles en Colliers.

Asimismo, para Gutiérrez, las perspectivas siguen siendo positivas para el segundo semestre del año, “que podría superar una vez más los 4.000 millones de euros de inversión”, concluye.