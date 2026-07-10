En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

Este viernes, 10 de julio de 2026 en España, la cotización del Ethereum y el euro es de 2.047,77 euros, cifra que refleja una variación del 2,77% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere que ambos activos están experimentando un crecimiento sostenido.

En la última semana, Ethereum mostró una leve recuperación con un cambio de 0.39%, lo que sugiere cierta estabilidad de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una caída del -54%, evidenciando una evolución claramente bajista que ha afectado de forma notable la rentabilidad de las posiciones a largo plazo, pese a repuntes puntuales recientes.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 26.59%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.