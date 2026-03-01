El panorama meteorológico en España experimenta un giro drástico este fin de semana. Tras un periodo de calor anómalo, la llegada de una borrasca atlántica cambiará las condiciones drásticamente y se esperan lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte sobre la formación de una fuerte tormenta en diversos puntos de la península, marcando el inicio de la primavera meteorológica con una inestabilidad acusada. Este cambio de tiempo traerá consigo lluvias intensas que pondrán fin a las temperaturas inusualmente altas de los últimos días. Los expertos señalan que las precipitaciones serán las protagonistas, acompañadas en algunos puntos por granizo y un notable descenso térmico. Las lluvias intensas llegarán a estas zonas de forma debilitada hacia el final del domingo en el área mediterránea y Baleares. No obstante, la alerta por fenómenos costeros se mantiene activa en todo el litoral andaluz y la zona del Estrecho por el fuerte oleaje. A partir del lunes, los fenómenos climáticos se extenderán hacia el centro y norte del país, aunque el foco en el estrecho de Gibraltar. De esta manera, se viene una semana con las precipitaciones como protagonistas nuevamente. La AEMET ha activado el nivel de alerta amarillo y naranja en varias regiones debido al riesgo de fenómenos costeros y rachas de viento. La presencia de una fuerte tormenta en el Atlántico genera un fuerte oleaje que impactará directamente en las Islas Canarias y el litoral gallego. En el archipiélago canario, las ráfagas de viento podrían complicar el tráfico aéreo y marítimo durante todo el fin de semana. También vigilan de cerca las lluvias intensas que podrían derivar en avisos por acumulación de agua en cortos periodos de tiempo. La inestabilidad es propia de la transición estacional, pero la intensidad de esta borrasca ha sorprendido por su rápido desarrollo. Los modelos meteorológicos indican que una vaguada podría aislarse al oeste de la Península Ibérica y evolucionar hacia una DANA entre el lunes y el martes próximos. Aunque todavía existe cierto margen de incertidumbre, el escenario más probable apunta a un lunes con chubascos y tormentas afectando a amplias zonas del oeste, extendiéndose de forma gradual hacia el interior del país. Más adelante, el sistema tendería a desplazarse hacia el sur, concentrando la mayor inestabilidad en el sur peninsular. En este contexto, Andalucía se perfila como la región más afectada, con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes y tormentas de distribución irregular. Aun así, el resto del territorio no quedará completamente al margen: se esperan chubascos más dispersos y menos persistentes en varios puntos. De esta forma, el arranque de marzo vendrá marcado por un tiempo más activo y cambiante, con temperaturas en valores moderados y un ambiente claramente invernal en buena parte del país.